«Не могу поверить»: Правнук Сталина узнал, какое наследство ему достанется
История конфликта в семье бывшего советского генсека Иосифа Сталина получила новое продолжение. Правнук генералиссимуса Селим Бенсаад впервые за многие годы сумел добраться до завещания и понять, на какое наследство он претендует.
Напомним, 48-летний мужчина - единственный ребенок Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова. Селима, который еще в детстве получил инвалидность по слуху, Галина родила от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который когда-то приехал в Москву учиться в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Яков Джугашвили, сын Сталина
Недавно 77-летний Хосин заявил журналистам, что его сын пропал из московской квартиры с частью семейного архива и, возможно, стал жертвой черных риэлторов. Однако Селим очень быстро нашелся в соцсетях, он заявил, что уехал из дома по своей воле и якобы отец за последние несколько лет четырежды пытался его задушить... Весь сыр-бор, как стало известно, разгорелся из-за трехкомнатной квартиры в районе Китай-города (80 квадратных метров, кадастровая цена - 30 млн рублей), которую когда-то получили жена и дочь погибшего в немецком концлагере Якова Джугашвили.
48-летний мужчина - единственный ребенок Галины Джугашвили
Сегодня Селим Бенсаад снова связался с журналистами «Комсомольской Правды». Мужчина рассказал, что впервые сумел ознакомиться с завещанием, которое подписала незадолго до своей смерти его мать Галина Джугашвили.
К слову, ранее Селим считал, что ему принадлежит 5/12 доли той самой квартиры, а отцу, Хосину Бенсааду, 7/12.
- Хосин отказался дать мне копию завещания, поэтому я поехал в архив к нотариусу на Полярной улице в Москве, - сообщил «КП» мужчина. - Нотариус Варгасова удивилась моему визиту, сначала не поверила, что я сын Галины Джугашвили, но я показал паспорт с пропиской и тогда она мне дала документ.
Если верить тексту завещания, оно было подписано 27 августа 2007 года в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко - сюда 69-летнюю женщину доставили с последней стадией рака.
Селим приводит текст завещания: «Все мое имущество, движимое и недвижимое, я завещаю Хосину Бенсааду и никому более».
Хосин Бенсаад, муж Галины ДжугашвилиФото: Личный архив
- Как вы думаете, могла родная мать ничего не оставить сыну? - спрашивает у меня Селим. - Я знаю, что Хосин (мужчина называет отца только по имени, - Авт.) хотел сделать меня по закону недееспособным, взять опекунство надо мной, чтобы завладеть квартирой.
- То есть вы считаете, что завещание вашей матери сфальсифицировано?
- Я не мог быть рядом с мамой в последние дни ее жизни, но ранее мне говорили, что она ещё 25 августа (27-го женщина скончалась, этим же днем датировано и завещание, - Авт.) впала в кому и все время была на мощных лекарствах, которыми снимали боли. В таком состоянии она не могла ни прочесть, ни составить документ. Я не могу в это поверить.
Журналисты «КП» ранее пытались связаться с Хосином Бенсаадом, чтобы он прокомментировал заявления сына и свое вокруг квартиры. Мужчина от интервью отказался.
«КП» следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU