Наталья Водянова может отменить свадьбу из-за коронавируса

Свадьба Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно состоится совсем скоро. 38-летняя модель выходит замуж за 42-летнего сына миллиардера Бернара Арно, стоящего на второй строчке в списке самых богатых людей планеты. Как рассказала недавно мама супермодели, торжество запланировано на начало лета.

- Я знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу, - сообщила Лариса Кусакина журналистам.

Сама модель призналась, что торжество по французским меркам будет не то чтобы очень грандиозным, но все же с большим количеством гостей. Свадьба будет продолжаться два дня.

- Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно говоря, во Франции привыкли к более грандиозным торжествам, поэтому точно найдутся те, кто посчитают нашу церемонию довольно скромной, - рассказала Наталья в интервью испанскому Elle.

Теперь свадьба супермодели под угрозой. Из-за пандемии коронавируса вл Франции отменяют массовые мероприятия и отказываются от вечеринок. Торжество с участием 300 человек – это достаточно большое событие. Пока неизвестно, что решат Наталья и Антуан, но, вполне вероятно, что они решат не рисковать здоровьем приглашенных. И либо отложат свадьбу, либо устроят совсем камерное, домашнее торжество с небольшим количеством гостей. Для этого модели придется существенно сократить список людей, получивших приглашения на торжество.

Наталья и Антуан планировали пожениться в регионе Шампань в начале лета.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус уже внес свои коррективы в брачные планы звезд. Как стало известно сегодня, свою свадьбу отложила голливудская актриса Эмма Стоун. Обладательница «Оскара» и звезда фильма «Ла-ла-лэнд» в минувшие выходные должна была пойти к алтарю с режиссером телешоу «Saturday Night Live» Дэйвом МакКери. Но 31-летняя актриса и 34-летний шоумен отложили торжество из-за коронавируса. Как сообщает портал Page Six, жених и невеста пока не установили новую дату.

Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года после двух лет знакомства. Эмма Стоун впервые встретилась с Дэйвом МакКери, когда она пришла на съемки шоу «Saturday Night Live» в 2016 году.

Эмма Стоун в минувшие выходные должна была пойти к алтарю с режиссером телешоу «Saturday Night Live» Дэйвом МакКери. Фото: Инстаграм.

Под угрозой и свадьба звезды «Властелина колец» Орландо Блума и певицы Кэти Перри. Пара планировала провести торжество этим летом в Японии. Но теперь скорее всего отменит свадьбу из-за коронавируса. Об этом Орландо рассказал британскому изданию «The Times UK».

- Я не шучу, когда говорю, что коронавирус может сыграть роль в том, что мы заморозим свадьбу, потому что она связана с путешествием, и мы не хотим, чтобы кто-то чувствовал себя некомфортно, - рассказал 43-летний Блум.

Свадьба Орландо Блума и певицы Кэти Перри должна была пройти в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К тому же его невеста сейчас в положении: как стало известно 4 марта, Кэти ждет первенца. Беременная певица снялась в музыкальном видео, продемонстрировав всему миру округлившийся животик.

- Она сказала, что, видимо, они устроят интимную церемонию дома. А потом устроят пышное торжество в Японии, когда все успокоится, - сообщил один из гостей торжества.

Кэти Перри ждет первенца - об этом мир узнал из музыкального видео певицы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно, в таком положении певица не хочет рисковать здоровьем будущего малыша. Тем более, что на днях Кэти и так пришлось изрядно поволноваться. Она прилетела в Австралию, но спешно покинула страну после того, как там началась вспышка коронавируса среди сотрудников звукозаписыващего лейбла. Кэти отменила пресс-конференцию и несколько дней отсиживалась в своем отеле в Сиднее, пока не смогла улететь в США.