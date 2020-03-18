Заголовком по мозгам: За рублем не заржавеет
В Ульяновске заржавел сделанный из нержавеющей стали памятник рублю с надписью «Наш рубль не заржавеет»
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Жители Красноярска приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию
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В итальянской деревне из кранов лилось шампанское
ИСТОЧНИК KP.RU