Заголовком по мозгам: За рублем не заржавеет

В Ульяновске заржавел сделанный из нержавеющей стали памятник рублю с надписью «Наш рубль не заржавеет»

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Жители Красноярска приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию

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Елена Воробей спародировала Малышеву и рассказала об «искусстве какать»

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Мама хотела отвезти детей в школу, но на полпути поняла, что забыла их дома

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У игрока NBA, который смеялся над опасностью коронавируса, обнаружили коронавирус

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Священнослужитель в Уганде по ошибке принял мужчину за женщину и женился на нем

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Один из самых низких мужчин на планете к 28 годам вырос до 76 сантиметров

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В итальянской деревне из кранов лилось шампанское