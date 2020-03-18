2020-03-17T11:05:57+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: За рублем не заржавеет

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В Ульяновске заржавел сделанный из нержавеющей стали памятник рублю с надписью «Наш рубль не заржавеет»

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Жители Красноярска приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев и заявили на них в полицию

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Елена Воробей спародировала Малышеву и рассказала об «искусстве какать»

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Мама хотела отвезти детей в школу, но на полпути поняла, что забыла их дома

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У игрока NBA, который смеялся над опасностью коронавируса, обнаружили коронавирус

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Священнослужитель в Уганде по ошибке принял мужчину за женщину и женился на нем

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Один из самых низких мужчин на планете к 28 годам вырос до 76 сантиметров

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В итальянской деревне из кранов лилось шампанское

ИСТОЧНИК KP.RU

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