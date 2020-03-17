Лепс теряет миллионы, а Ротару зарабатывает на курсе рубля

Планета борется с коронавирусом: Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. В Москве ввели режим карантина и запретили мероприятия с числом участников более 50 человек. Звезды массово отменяют концерты и гастроли и терпят финансовые убытки. Сказалось на их заработках и падение курса рубля. «Комсомолка» узнала, как эти напасти отразились на жизни и доходах знаменитостей.

Рокеры остались без подработки

- В Санкт-Петербурге из-за коронавируса отменен международный экономический форум, в рамках были запланированы 26 концертов, - рассказал «КП» директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. - Меня просили организовать русскую вечеринку, куда хотели позвать группы «Мумий тролль» и «Моральный кодекс».

По словам промоутера, за подобное выступление «Мумий тролль» обычно получает примерно 1 млн триста тысяч рублей. Спеть на питерском форуме должен был и Григорий Лепс.

- За одно корпоративное мероприятие Лепс зарабатывает от 6 до 12 млн рублей (в зависимости от того, нужно ли артисту выезжать в другой город или страну. - Ред.). А на таких форумах певец получает около 10 млн рублей, - говорит Морозов.

Директор Лепса Владимир Урюпин подтвердил «КП», что у артиста из-за коронавируса отменено несколько концертов.

- Кроме форума в Питере, Григорий должен был спеть на фестивале «Крымская весна» в Москве, - сообщил представитель Лепса.

- Красноярский экономический форум тоже отменили. За выступление на этом мероприятии артистам уже была отправлена предоплата, - объясняет Евгений Морозов. - Теперь мы просим их вернуть аванс. Певцы и актеры звонят: «Мы уже прогуляли эти деньги, что делать?»

У Григория Лепса уже отменено несколько выступлений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Красноярский экономический форум должны были приехать западные звезды. Ждали группу Eruption, итальянцев Ricchi e Poveri и певца Pupo. Хотя их популярность давно отгремела, в России они неплохо зарабатывали на ностальгирующей публике. За выступление на красноярском форуме Ricchi e Poveri должны были получить 35 тысяч евро, Eruption -15 тысяч евро и Pupo - 20 тысяч евро. Но с сегодняшним курсом рубля такие гонорары им платить никто не будет.

Зрители боятся идти на концерты

Решив, что здоровье дороже, зрители начали возвращать в кассы купленные билеты.

- Паника среди артистов растет, поскольку в марте народ перестал покупать билеты на концерты, - рассказал «КП» директор Софии Ротару, представитель компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров. -У звезды 90-х Кая Метова, например, был аншлаг, но накануне премьеры сдали более 200 билетов. Зрители объясняли кассирам: покупали для пожилых родителей, но теперь боятся отпускать их на массовое мероприятие.

Софии Ротару есть за что поднять тост: ее валютные гонорары не пострадали.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У меня отменены два концерта, в Петербурге и Пскове, - вздыхает певец Дмитрий Колдун. - На днях у меня был сольник в Минске. В Беларуси пока нет массой отмены и паники, но я знаю, что некоторые зрители сдали билеты. Кое-кто даже побоялся прийти в кассу, чтобы получить деньги. Жена предложила мне выступать в марлевой повязке, но это, конечно, шутка.

Пугачева ценник не снизит

Состоятельные клиенты тоже утягивают пояса и отказываются от вечеринок. Во-первых, вирус - нечего гостям чихать друг на друга. А во-вторых, рубль скачет.

- Корпоративов и так было мало, а сейчас вообще сплошные отмены, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - В плюсе оказались только звезды, получающие гонорары в валюте. Но таких артистов немного. В основном все поют за рубли, понимая, что могут вообще остаться без работы, если будут диктовать условия.

Валютные гонорары запрашивают только три артиста: Юрий Антонов (он просит обычно 40 - 50 тысяч евро за корпоратив), София Ротару (50 тысяч евро за частный концерт) и Алла Пугачева (она предпочитает доллары, по 250 - 300 тысяч «зеленых» за заказник). И снижать свои ценники они не будут. Заказчики понимают, что это легенды, их появление на корпоративах - показатель статуса мероприятия. Единственное, про Антонова всегда спрашивают: «Он точно приедет?» Человек он непредсказуемый.

По словам директора Ротару, сын и внуки 72-летней певицы живут в Великобритании, где уже зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Поэтому певица пока не планирует визиты к родным.

- У Софии Михайловны дом в Киеве, а ее сын Руслан с женой и детьми живут в Лондоне, - говорит Лавров. - Певица собиралась на неделю в Москву, на юбилей к Надежде Бабкиной. Кстати, хотела спеть на этом вечере бесплатно. Но теперь концерт, видимо, отменят. Очень обидно - невозвратные билеты на поезд до Москвы для Ротару уже куплены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Германия не увидит шпагатов Волочковой

У многих звезд из-за пандемии отменены гастроли в других странах.

- У меня не состоится большой тур по Казахстану, - рассказала «КП» Анна Семенович. - Обидно, мы потратили на его подготовку много сил и денег. Я с пониманием отношусь к ситуации - здоровье зрителей превыше всего.

Группа «Би-2» перенесла на неопределенный срок свои концерты в Чехии и Германии.

«Все билеты останутся действительными на новые даты, которые мы озвучим после снятия ограничений», - сообщили рокеры в Инстаграме.

Отменила выступления Анастасия Волочкова - балерина собиралась порадовать шпагатами Германию и Италию. Поменялись планы и у Аниты Цой.

Вместо немцев растяжкой Насти теперь любуется ее приятель Никита Джигурда. Фото: Личный архив.

- Под вопросом проведение в Баку 55-го чемпионата Европы по карате, где я на церемонии закрытия должна исполнить «Гимн карате», - говорит певица. - Но больше всего меня беспокоит подготовка к моему юбилейному шоу, премьера которого запланирована на февраль следующего года. Часть декораций и техники мы заказали в Китае. Сейчас фабрики там закрыты на карантин, производство остановлено. В апреле мы планировали поехать в Италию, Корею и Америку за новыми материалами и фурнитурой для костюмов, но поездки отменились.

ВОПРОС - РЕБРОМ

«Евровидение» тоже отменят?

Хулиганы из рейв-группы Little Big готовятся представить Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Однако продюсер Яна Рудковская предполагает, что из-за коронавируса евросмотр, скорее всего, проведут без зрителей - в формате обычных телевизионных съемок.

- Не секрет, что телеканалы платят большие деньги оргкомитету «Евровидения», покупая право на трансляцию телеэфира, - подтверждает версию Рудковской промоутер Евгений Морозов. - Но все идет к тому, что «Евровидение» отменят совсем, поскольку задача этого конкурса - продавать билеты. И если организаторам предложат провести онлайн-трансляцию, то есть показать конкурс в интернете, он станет убыточным.

Валерия потеряла сбережения

Певица Валерия из-за скачка курса валюты понесла серьезные убытки. Ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, хранит сбережения в рублях, и заначка звездной семьи изрядно похудела.

- Потерял около 6 миллионов рублей за один день, если перевести эти деньги в валюту, - рассказал «Комсомолке» продюсер. - Вторая проблема - инструменты. Все наше музыкальное оборудование куплено за границей, за евро. Технологии меняются, мы должны быть в тренде, поэтому регулярно закупаемся новейшей аппаратурой. Но сейчас она стоит каких-то неподъемных денег.

Досадил супругам и коронавирус, из-за которого пришлось отменить отпуск.

- Не хочется сидеть потом две недели на карантине, - объясняет Пригожин. - В апреле я собирался отпраздновать свой день рождения во Франции, в Бургундии. А теперь понятно, что буду отмечать в Москве. Валерия тоже планировала отметить день рождения в Шотландии. Пока все наши планы испорчены. Сейчас очень депрессивное время для культурной сферы. Массовые мероприятия по всему миру отменяются. Жалко предпринимателей, которые теряют колоссальные деньги. Как спасаемся от коронавируса? Прежде всего - не паникуем. Защитные маски не купили и противогазы пока не планируем носить.

Валерия мечтала отметить день рождения в Европе, но теперь отпразднует дома. Фото: Дамир Жукенов.

Рудковскую посадили на карантин

Продюсер Димы Билана на Парижской неделе моды оказалась в центре внимания мировых таблоидов: Рудковская пришла на показ Chanel в черной медицинской маске. Чтобы защитный аксессуар не выглядел слишком мрачно, Яна пришила на него белые камелии. Правда, вернувшись из Парижа, ей пришлось запереться дома на 14-дневный карантин. На это время ее семья - фигурист Евгений Плющенко и трое сыновей - из загородного особняка переселились в гостевой домик.

- Из-за карантина пришлось перенести празднование моего юбилея, к которому мы готовились полгода, - сетует Яна. - И отпуск мы с Женей перенесли на апрель. Полетим, как и планировали, на Мальдивы.

Рудковская пришила на маску камелии - символ модного дома Chanel.Фото: Instagram.com

Отменить отпуск пришлось и поющей телеведущей Ольге Бузовой. Со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном, Оля планировала романтическую поездку во Францию.

«Хотела сделать любимому сюрприз и полететь с ним в Париж на шоу Мадонны, - рассказала Бузова в Инстаграме. - Забронировала отель, купила билеты на самолет и на концерт, заказала столик в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Но Франция попала в список нежелательных для посещения стран, и мы не едем».