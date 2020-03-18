В Китае поговорка «чихал я на вас» теперь приравнивается к убийству

Пока врачи пытаются создать вакцину против COVID-19, народ поднимает себе иммунитет старым проверенным способом - смехом. И сочиняет про коронавирус анекдоты. Шутки и мемы (фотоколлажи) на злобу дня моментально расходятся по соцсетям.

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В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса - жена придушила мужа после четырех дней совместного домашнего карантина.

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- Еле влез в переполненную маршрутку. Кашлянул, говорю: «Что я в том Китае подцепил?» Теперь едем вдвоем - я и заплаканный водитель.

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- А у тебя коронавирус?

- Да.

- А он у тебя из Китая или Ирана?

- Обижаешь, чисто итальянский!

Очередь на почте за посылками с «Али Экспресс»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Моя жена не хочет путешествовать. Она не хочет ничего покупать, потому что все товары идут из Китая. Она не ходит ни на какие тусовки, боясь заразиться. Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом. Коронавирус - это лучшее, что со мною могло случиться!

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Приехала комиссия с проверкой в городок, где был выявлен больной с подозрением на коронавирус. Главврача больницы спрашивают:

- Ну, как ваш больной?

- Все хорошо, поместили его в отдельную палату, кормим по специальной диете.

- По какой диете?

- По специально разработанной - блинной.

- Почему блинной?!

- Так в щель между дверью и полом ничего, кроме блинов, не пролазит...

* * *

На приеме у врача:

- У нас для вас две новости: плохая и хорошая. С какой начнем?

- Доктор, давайте с плохой!

- Анализы показали, что у вас коронавирус.

- Какой ужас! А хорошая?

- Произведено в Китае, так что ждите, скоро вирус выйдет из строя.

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Друг из Китая сказал, что лучше не брать коронавирус Covid-19, так как в сентябре выйдет новая версия - Covid-20.

Китайский кот в медицинской маске стал звездой интернета. Фото: Соцсети.

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- Доктор, а можно я скажу жене, что это у меня такая форма коронавируса?

- Курортная, что ли?

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Я пережил застой 70-х, перестройку 80-х, лихие 90-е, проблему-2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий и свиной грипп, кризис-2009, эпидемию гриппа-2011...

Так что вы там мне о коронавирусе?..

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Теща бурно радовалась турпутевке в Китай. Таких внезапных подарков зять еще никогда не делал.