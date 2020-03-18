В Китае поговорка «чихал я на вас» теперь приравнивается к убийству
Пока врачи пытаются создать вакцину против COVID-19, народ поднимает себе иммунитет старым проверенным способом - смехом. И сочиняет про коронавирус анекдоты. Шутки и мемы (фотоколлажи) на злобу дня моментально расходятся по соцсетям.
* * *
В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса - жена придушила мужа после четырех дней совместного домашнего карантина.
* * *
- Еле влез в переполненную маршрутку. Кашлянул, говорю: «Что я в том Китае подцепил?» Теперь едем вдвоем - я и заплаканный водитель.
* * *
- А у тебя коронавирус?
- Да.
- А он у тебя из Китая или Ирана?
- Обижаешь, чисто итальянский!
Очередь на почте за посылками с «Али Экспресс»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
* * *
Моя жена не хочет путешествовать. Она не хочет ничего покупать, потому что все товары идут из Китая. Она не ходит ни на какие тусовки, боясь заразиться. Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом. Коронавирус - это лучшее, что со мною могло случиться!
* * *
Приехала комиссия с проверкой в городок, где был выявлен больной с подозрением на коронавирус. Главврача больницы спрашивают:
- Ну, как ваш больной?
- Все хорошо, поместили его в отдельную палату, кормим по специальной диете.
- По какой диете?
- По специально разработанной - блинной.
- Почему блинной?!
- Так в щель между дверью и полом ничего, кроме блинов, не пролазит...
* * *
На приеме у врача:
- У нас для вас две новости: плохая и хорошая. С какой начнем?
- Доктор, давайте с плохой!
- Анализы показали, что у вас коронавирус.
- Какой ужас! А хорошая?
- Произведено в Китае, так что ждите, скоро вирус выйдет из строя.
* * *
Друг из Китая сказал, что лучше не брать коронавирус Covid-19, так как в сентябре выйдет новая версия - Covid-20.
Китайский кот в медицинской маске стал звездой интернета. Фото: Соцсети.
* * *
- Доктор, а можно я скажу жене, что это у меня такая форма коронавируса?
- Курортная, что ли?
* * *
Я пережил застой 70-х, перестройку 80-х, лихие 90-е, проблему-2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий и свиной грипп, кризис-2009, эпидемию гриппа-2011...
Так что вы там мне о коронавирусе?..
* * *
Теща бурно радовалась турпутевке в Китай. Таких внезапных подарков зять еще никогда не делал.
ИСТОЧНИК KP.RU