Где на дороге нужно быть особенно осторожным весной

На мостах

А также на эстакадах, путепроводах, железнодорожных переездах, в тоннелях. Везде, где асфальт кладется не просто на дорогу, а на какую-то бетонную или железную конструкцию. Ведь мосты у нас часто старые, а они ведь ходуном ходят. Все ведь чувствовали, что на них слегка даже покачивает. Вот и асфальт гуляет, начинает раскалываться. Дальше колеса машин бьют по этим разбитым краям, потом туда попадает вода от таяния снега, иногда скапливаются лужи. И вот тут уже точно приехали - дорога в этом месте будет состоять из дыр каждую весну. Не надейтесь, дорожники с этой бедой не совладают, ну разве что где-то в порядке исключения.

Что делать: подъезжаешь к мосту - снижай скорость, будь еще внимательнее, в лужи с размаху не залетай.

Возле обочин

Если дорогу сделали не так давно, не забыли про ливневую канализацию, то решетки для слива поставили явно не очень ровно. Или со временем они провалились, их продавили автобусы, как и крышки люков. Недаром мотоциклисты не любят ездить в правом ряду, там постоянно эти железяки под колесами. И всегда неровно.

Что делать: есть на дороге вторая полоса - перемещайтесь туда, справа пусть едет городской транспорт и поворачивающие.

На старых улицах

Асфальт там обычно просто латают. Но даже если и целиком перекладывают, то по весне он сходит вместе со снегом. Причина проста: прочность дороги зависит не от верхнего слоя дороги, а от ее основания. Если оно прочное, то и асфальт будет лежать долго. Если оно зыбкое, то от трещин на поверхности ничто не защитит.

Раньше улицы зачастую были уже, и их не рассчитывали на такое количество машин. Потом кое-как достроили, расширили, облагородили, но это все сверху. А в основании дорога так хлипкой и осталась, трещинами пошла. Ее бы снять полностью, заново выровнять, отсыпать песком, гранитной щебенкой, но кто ж так строить будет?!

Что делать: выбирать маршрут, чтобы путь пролегал через более новые и ровные дороги. Пусть даже расстояние будет больше.

Во дворах многоэтажек

Это отдельная тема. Даже если улицы ремонтируют, придомовые территории оказываются за пределами вотчины дорожников. Это разная собственность, разные кошельки. Потому во дворах ремонтируют в лучшем случае заплатками или заливанием битумом. Хватает такого ремонта от силы на сезон, даже с учетом того, что груженые самосвалы по дворам не носятся.

Что делать: во дворах не разгоняться даже до разрешенных там двадцати километров в час. Тот самый случай, когда тише едешь - дальше будешь.

Автоправо

К наркологу - под конвоем

Суды смогут отправлять пьяных водителей на принудительное лечение

За неоднократные нарушения правил в нетрезвом состоянии судьи могут получить право отправлять водителей на принудительное лечение. Как сообщили в МВД России, такое положение полицейские предлагают включить в проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Такой документ уже поступил на согласование в МВД из Минюста.

По этому проекту, суд сможет обязать «пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию» человека за неоднократные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. В какой срок ему придется обратиться в больницу или учреждение социальной реабилитации, тоже определит суд.

Сейчас попавшемуся на пьянке водителю не нужно лечиться, надо только принести водительскую медсправку через полтора-два года, когда завершится срок лишения прав. А если он алкоголик или наркоман, и это диагноз, тогда прокуратура обратится в суд для лишения его права управления, поскольку он не подходит по медицинским показаниям.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Что скажет ГОСТ

Стандарт на ямы по-прежнему существует. Если она перед вами 60 см в ширину, 15 см в длину и 5 сантиметров в глубину, это является нарушением стандарта. Можно звонить во все колокола: сообщать в ГИБДД, писать на сайты и в соцсети местных администраций, чиновников и депутатов. А если угодили в эту яму и что-то на машине повредили, пусть даже порвали шину или помяли диск, останавливайтесь, звоните 112, фотографируйте яму на телефон, да так, чтобы были видны размеры и место, где она находится.

Отсудить ущерб у обслуживающей дорогу организации не так и сложно, советует автоюрист и радиоведущий Сергей Смирнов, главное - зафиксировать жалобу и заснять яму, пока ее спешно не заделали. Будет идеально, если вы найдете двух свидетелей, которые подтвердят, что машина попала в яму и получила повреждения. Ну и сохраняйте чеки за эвакуацию, шиномонтаж, ремонт и все расходы, связанные с этим делом.

ЦИФРЫ

Маск дал миллиончик

Компания Tesla выпустила юбилейный электрокар

Миллионным электрокаром фирмы «Тесла» стал Model Y красного цвета. Эта американская компания стала первым автопроизводителем, который смог сделать и продать миллион электромобилей. Впрочем, к рекордам им не привыкать.

Первую модель они выпустили теперь уже 12 лет назад, это был спортивный родстер. Такой в 2018 году Илон Маск, создатель Tesla и частной космической программы SpaceX, запустил в космос, где машина и сейчас преспокойно дрейфует.

Потом были и другие модели, более популярные и массовые, позволившие продать целый миллион таких «электричек», хотя дешевыми их точно не назовешь.

Model Y красного цвета стал миллионным автомобилем Tesla. Фото: tesla.com

А у нас статистика своя. Любой желающий «Теслу» не купит, тем более - при нынешнем курсе валют. Даже самая «дешевая» Model Y стоит 5 млн рублей и больше. Потому в России электромобилей - всего около 6,5 тысячи штук. Да и тут речь идет вовсе не о «Теслах», более 5 тысяч из них - это праворульный Nissan Leaf, который можно пригнать из Японии примерно за полмиллиона. Они и ездят в основном по Приморью. На «Теслу» приходится не больше полутысячи машин, такие цифры приводит «Автостат».

КСТАТИ

Беспилотники в помощь гаишникам

На Урале на подмогу Госавтоинспекции пришли сотрудники авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Свердловской области.

Следить за движением на дорогах там помогает летающий беспилотник, на котором установлены видеокамеры. Он передает изображение в режиме реального времени, а гаишники уже отлавливают виновных за выезд на встречку, например. Так что моргать фарами теперь придется не только увидев патрульную машину, но и летящий дрон. Им сверху видно все.

А ЧТО ЕЩЕ?

Там, где идет строительство…

И это самое главное, потому что любой участок ремонта - магнит для аварий. Сужение дороги, изменение разметки, временное кривое покрытие, люди в жилетах на дороге, техника, железный мусор, камни, летящие в стекло. Да, они обязаны ограждать, предупреждать, убирать, но не всегда это делают. А народ, как назло, в этих суженных местах начинает нервничать, дергаться, пытаться пролезть вперед. Так и возникают пробки.

Что делать: ориентироваться по навигатору. Места ремонта сейчас показывают значками на картах, нужно только выбрать функцию в настройках, чтобы эти значки отображались.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В прошлом году произошло снижение числа аварий с пьяными водителями на 3%. По их вине погибли больше четырех тысяч человек, а пострадали более 20 тысяч человек.