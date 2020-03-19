Надежда Бабкина отмечает 70-летие: к своему юбилею певица скинула 22 кило

Любимая народом «казачка Надя» в отличной форме: певица много гастролирует, руководит театром «Русская песня» и ведет программу «Модный приговор». Несмотря на бешеный ритм жизни, в котором питаться правильно не всегда удается, к своему юбилею Надежда Георгиевна похудела на 22 килограмма. Мы узнали секреты рациона артистки.

Варила в гостинице гречку

Бабкина рассказывает, что диету ей подсказала актриса Нонна Гришаева, с которой она работает в одном спектакле. Диета «8 и 16»: 8 часов ешь что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не берешь в рот ни крошки (можно пить воду и чай без сахара). За три месяца по такому принципу питания певица сбросила 22 килограмма.

- Обычно утром у меня легкая овсяная кашка, яблочко, к полудню - чаек, - рассказывала Бабкина. - Стараюсь вечером не употреблять тяжелые продукты, ограничиваюсь салатами. Я ем все, кроме мяса. Мой рацион состоит из овощей, фруктов, рыбных блюд. Из напитков предпочитаю грейпфрутовый сок, минеральную воду без газа, зеленый чай. Спиртное не пью совсем.

- Бабкина в быту совершенно не капризная, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - В советские времена, когда артисты гастролировали по городам и весям, если пахнет гречкой на всю гостиницу, - это из номера Бабкиной. И по сей день на гастролях у нее абсолютно скромные запросы. В райдере - молоко, сметана, фрукты, и все.

Шок после пластики

Бабкина - одна из немногих звезд, кто не объясняет свой прекрасный внешний вид исключительно генами. Певица не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов.

- Считаю, что артистам это необходимо. Я один раз делала круговую подтяжку лица, - рассказала Бабкина в программе «Секрет на миллион». - На подготовку к операции ушло десять дней.

Результат операции ее сначала шокировал.

- Просто катастрофа! - говорит певица. - Я три дня ничего не видела. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, чуть с кровати не рухнула.

Через две недели синяки после операции сошли, певица преобразилась.

Бриллианты круче, чем у Зыкиной

У Бабкиной есть свой стилист, плюс она доверяет соведущему по программе «Модный приговор», историку моды Александру Васильеву.

- Надежда часто приглашает меня в свою гримерку и спрашивает совета по украшениям и прическам, - рассказал «КП» Васильев.

- Что вы ей советовали? Скажем, поменять цвет волос?

- Ей идет быть брюнеткой, и я никогда не посоветую ей стать блондинкой. Что я ей конкретно советовал - выбор украшений. Кстати, я ей подарил много драгоценностей. Каждый раз из поездок привожу какие-то интересные браслеты, перстни, ожерелья. Я знаю, что Бабкина собирает уникальные ювелирные украшения. У нее прекрасная коллекция. Например, слава об украшениях Зыкиной на самом деле раздута, они не представляют той художественной и исторической ценности, как украшения Бабкиной. У Надежды они покруче!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Голодать очень вредно

Похудеть за три месяца на 22 кило - не вредно ли это? Об этом мы спросили врача-диетолога Марину Макшину.

- Во-первых, важно, с какого веса она худела, - считает наш эксперт. - Если она весила 180 кг, то за три месяца 20 кг - это нормально. Если весила, условно говоря, 85 кг, то это невозможно. Есть физиологические сроки снижения веса с учетом потери воды (даже если вы голодом будете себя морить) - это 10 процентов за месяц. Правильная и эффективная диета уберет вам максимум 5 кило за месяц.

В любом случае быстрое похудение вредно. Организм не успевает адаптироваться к новым размерам тела и моментально после этой диеты старается все, что вы съедаете, отложить обратно в жир. Поэтому идеальное снижение веса - 3 - 4 кг в месяц.

- А новая диета «8 и 16»…

- Это не диета! На самом деле люди худеют только за счет того, что они начинают меньше есть. Так они за эти 16 часов что-то бы съели, а они не едят. Но это очень опасный метод. Если вы будете в те 8 часов, в которые вам «можно все есть», обжираться и съедать 3,5 тысячи калорий, то какой это метод похудения? Надежда Бабкина стала просто меньше есть, поэтому и похудела.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Гражданский муж артистки Евгений ГОР: Никогда на ней не женюсь!

Певица не скрывает, что она обеспеченный человек. Так, в декларации за 2017 год Бабкина официально указала свой годовой доход - 29,7 млн руб. Кроме того, у нее есть две квартиры в Москве и одна в Болгарии, жилой дом стоимостью 30 млн руб.

Надежда Георгиевна намного состоятельнее своего гражданского мужа. Певец Евгений Гор на 30 лет моложе артистки. Они знакомы с 2003 года, но под одной крышей не живут, у них гостевой брак. Бабкина обитает в квартире с видом на Кремль, у Гора есть собственное жилье, и он только навещает певицу. По словам артистки, после концертов она приезжает домой без сил, поэтому одиночество для нее не проблема.

Евгений обижается, когда его подозревают в корыстных побуждениях.

Евгений Гор моложе артистки на 30 лет.

- Наши отношения искренние, - признался Гор «КП». - Никогда не задумывался над тем, какую выгоду могу получить. Я занимаюсь творчеством самостоятельно. Люди иногда про меня говорят: альфонс. Но я сам зарабатываю. Если вам интересен вопрос, почему я не женился на Бабкиной, скажу: женитьбы не было и не будет. Потому что это вначале все обговаривалось.

А вот единственного сына Дмитрия Надежда Георгиевна заставила узаконить отношения с гражданской женой, сказав: «Жить без штампа - не по-нашему». У Бабкиной трое внуков: Георгий, Вера и Марфа. Сын певицы владеет юридической фирмой.