Светлана Ходченкова: Я перестала тратить силы на чужие мнения

«Всем угодить невозможно»

- Вам часто достаются роли двух противоположных типов. Первый - прекрасные во всех смыслах женщины. Второй - женщины как минимум очень жесткие, а как максимум - просто гадюки. Какая из ваших героинь вам ближе всего?

- Я пока могу назвать героиню сериала «Краткий курс счастливой жизни». Она настолько свободная, настолько честная сама с собой! Любит так, как хочет, и делает то, что хочет, не оглядывается на мнение тех, кто ей не важен.

- Недавно вы как раз сказали, что еще пять лет назад были довольно неуверенной в себе: после каждого негативного отклика мелькала мысль о том, чтобы оставить актерскую профессию. Как вам удалось с этим справиться?

- Я в какой-то момент поняла, что трачу очень много сил и энергии на чужие мнения. И решила, что в жизни есть такая константа: всем угодить невозможно. И нужно ли пытаться?

- Сейчас вы спокойно реагируете на критику в соцсетях?

- По-разному. Скорее я пошла другим путем: я перестала этим интересоваться.

Борьба за Олимпиаду

- Фильм «На острие» - про соперничество двух фехтовальщиц. Одной за тридцать, возраст берет свое, и ей говорят, что следующая Олимпиада для нее станет последней. Вторая - молодая, но получившая травму, для нее последним может стать вообще каждый выход с саблей…

- Александра Покровская, которую я играю, всю жизнь стремилась побеждать. Единственное, чего она пока не добилась, - олимпийское «золото», и спортсменка к нему страстно стремится. У нее очень сильный характер - в спорте побеждают только по-настоящему сильные люди.

- И все заканчивается соперничеством, когда ваши со Стасей Милославской героини готовы загрызть друг друга…

- Ты знаешь, что медаль практически у тебя в кармане, и вдруг из ниоткуда возникает девушка, готовая выхватить ее у тебя зубами. Плюс она еще очень красивая и сильно моложе тебя. Конечно, тут уже включаются женские инстинкты, животные, хищные!

- Насколько сложно было научиться фехтованию?

- Азы фехтования преподают в театральном институте. Но в подготовке к такой роли институтских наработок было недостаточно. Наши тренеры говорили: ну что, в институте вы посмотрели на шпаги? А теперь будем работать! Но профессиональному фехтованию на саблях невозможно научиться за один месяц. Там все происходит на очень высоких скоростях. Были люди, которые нас дублировали, - профессиональные спортсмены, и достаточно титулованные.

- Что вообще самое сложное вам приходилось делать для роли?

- Побороть страх, связанный с высотой. Я ее очень боюсь. А мы не так давно работали над фильмом «Герой», где моими партнерами были Саша Петров и Владимир Машков, и в одной сцене мне нужно было пролететь на тросе два или три этажа… А еще бегать и драться в боевике очень страшно: ты же девочка, актриса, и получить по лицу от партнера совсем не хочется!

«Уезжать в Голливуд не хочу»

- Вам часто присылают сценарии из Голливуда?

- Да, периодически. Но я не вижу для себя проекта, на участие в котором сразу дала бы согласие. Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой. Я там снялась в фильмах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный», получила огромный опыт. Но все бросить здесь, уехать туда и ждать там у моря погоды, - это не для меня.

- За два года вы снялись в 12 фильмах и сериалах. Время на досуг остается?

- Я много путешествую, по крайней мере стараюсь. Не изменяю острову Бали. Меня там не узнают, что дает возможность по-настоящему расслабиться.

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ АКТРИСЫ

«Благословите женщину»

«Служебный роман. Наше время»

«Шпион, выйди вон!»

«Викинг»

«Росомаха: Бессмертный»