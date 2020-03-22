Ляпы в советских фильмах: Кавказская пленница проглотила тарелку фруктов

Но у киноманов порой сурово с чувсвом юмора - а выискивать ляпы и рассказывать о них, дело страшно захватывающее…

«Бриллиантовая рука»

- Когда Козодоев поет песню про остров невезения, его волосы сначала растрепаны, а потом вдруг образуют аккуратную укладку.

- Когда Козодоев дарит «дитям мороженое, бабе - цветы», он вручает детям эскимо, а супруге Семена Семеновича - два цветочка. Но в следующих кадрах эскимо исчезает, превратившись в мороженое в вазочке, а два цветка оборачиваются тремя.

А в следующем кадре оно превращается в мороженое в вазочке. Фото: Кадр из фильма.

- Тот же Козодоев вбегает в помещение автомойки в светлых брюках, а внутри оказывается уже в темных.

На крыше машины, которая ближе к финалу поднимается в воздух, закреплены вещи. Но только пока она едет по земле: когда мы видим ее уже в воздухе, на крыше ничего нет.

«Кавказская пленница»

Леонид Гайдай и его ассистенты со временем работали все тщательнее: в «Кавказской пленнице» (1967 год) ляпов замечено довольно много, в «Бриллиантовой руке» (1969) - уже меньше, а в «Иване Васильевиче» (1973) несостыковки уже совсем мелкие, не стоит их и упоминать.

- Когда Балбес поет песню «Если б я был султан», перед Ниной стоит поднос, полный еды. Когда песня заканчивается, он уже пуст. «Не смогла же Нина за две минуты все сжевать?» - возмущаются киноманы. Можно, конечно поспорить: мол, Гайдай специально так склеил кадры - это режиссерский юмор. Но киноманы настаивают: ляп.

Перед героиней Ниной - полный стол еды. Фото: Кадр из фильма.

Буквально через минуту он уже пуст. Фото: Кадр из фильма.

- К пьяному Шурику вызывают врачей, которые ставят диагноз «белая горячка». Но любому реальному, а не киношному психиатру или наркологу известно: белая горячка никогда не наступает у пьяных. Чаще всего она начинается, когда алкоголик выходит из запоя и какое-то время (больше суток) проводит без «допинга». Возможно, это тоже юмор режиссера. «Он вводит людей в заблуждение», - парируют киноманы.

- Нина сушит промокшую полосатую футболку. Но когда она надевает ее вновь, идет и поет песню про медведей, футболка уже белая. (Запасной одежды у девушки не было.)

- Шурик уже появлялся в комедии «Операция «Ы», но там он учился в политехническом, а в «Кавказской пленнице» внезапно стал этнографом. Впрочем, за несколько лет он мог разочароваться в одной профессии и выбрать другую.

«Любовь и голуби»

Так уж получилось, что во всенародно любимой комедии Владимира Меньшова ляпы связаны в основном с одеждой и аксессуарами.

- Когда Вася (Александр Михайлов) прощается с женой перед поездкой на курорт, на гвоздике у двери висит темная куртка. В следующем кадре она уже светлая.

- Вася сначала надевает синий галстук, общаясь с Раисой Захаровной в тренажерном зале санатория, - и только потом покупает его на рынке.

Сначала на Васе синий галстук. Фото: Кадр из фильма.

И только потом он его покупает. Фото: Кадр из фильма.

- Когда Надя разговаривает с Васей, на ее голове повязан разноцветный, синий с оранжевым, платок. В одном кадре синяя часть слева, а оранжевая справа. В другом - наоборот, хотя платка она с головы не снимала.

«Покровские ворота»

- Дом, который сносят в прологе и эпилоге фильма, по идее, тот самый, в котором разворачивается основное действие фильма, а иначе с чего повзрослевший Костик (Михаил Козаков) смотрит на него из окна машины с такой тоской и горечью. Но достаточно внимательно присмотреться, чтобы понять: это совершенно другое здание.

- В одном эпизоде появляется мальчик в курточке, на рукаве которой вышит талисман Олимпиады-80 - олимпийский мишка. А действие фильма, конечно же, разворачивается в конце 50-х!

Кадр из фильма «Покровские ворота».

- Ближе к финалу Хоботов появляется в шапочке из газет, склеенной прозрачным скотчем (который появился в СССР гораздо позже). Если присмотреться, станет ясно: в разных кадрах у него разные шапочки, склеенные из разных газет.

«Гостья из будущего»

В пятисерийном фильме внимательные кинозрители насчитали огромное количество ляпов.

- Когда Коля попадает в будущее, его внимание привлекают прежде всего летающие машины - флипы. Он видит, как флип с номером 485 взлетает в воздух, но когда взлетает сам, видит машину с тем же номером, стоящую на лужайке. А его флип в ходе полета меняет номер со 123 на 17!

- Специальные установки позволяют мгновенно телепортироваться из одного места в другое. Коля входит в дверь, которая, судя по надписи, должна вывести его к Большому театру, но непостижимым образом вместо Театральной площади попадает на пляж.

Коля с «Проспекта Мира» входит в дверь «Большой театр». Фото: Кадр из фильма.

А выходит на пляже. На телепорте совсем нет надписи. Фото: Кадр из фильма.

- В одной из сцен Алиса и Весельчак У прыгают из окон школы. Но слишком заметно, что прыгают совсем другие люди - каскадеры. Алиса прыгает в окно, где открыты обе створки, а вылетает из окна, где открыта только одна.

И ЕЩЕ

«Служебный роман»

У секретарши Верочки в знаменитой сцене, когда она учит Калугину походке от бедра, на руках то есть ярко красный маникюр - то его нет.

Веточка с маникюром. Фото: Кадр из фильма.