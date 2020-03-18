«Искренне ваша консервная банка»

В интернете можно найти сообщества, где желающие описывают случаи из жизни.

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«Моя мама нашла телефон, он принадлежал девочке лет 11. Мы нашли в контактах телефон ее мамы и позвонили. На следующий день она приехала на работу моей мамы с полицией. Как оказалось, телефон девочки лежал в их угнанной машине. Так мою маму обвинили не только в краже телефона, но и в угоне автомобиля».

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«Работаю преподавателем русского языка в одной из стран Центральной Азии. Здесь принято давать фамилии детям по именам дедушек/отцов. Однажды к моей подруге (по фамилии Зеленова) подходит студент и на полном серьезе спрашивает: «Ваш папа - Зелень?!» Она не растерялась и ответила, что Укроп».

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«Помню, была у меня в подготовительном классе начальной школы учительница. Необыкновенно добрая, она лучилась теплом и любовью. Дети ее очень любили, но вот незадача - никак не могли выговорить ее отчество: Вениаминовна. И поэтому она нам велела называть ее проще - Любовь Витаминовна».

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«В юности обожала песни Высоцкого, и вот запала мне одна строчка: «Парня в горы тяни, рискни». И утянула как и первого своего, так и второго. Один два дня строил из себя альфа-самца, а на третий включил истеричку: то ему холодно, то жарко, то еда не горячая, то дождь мокрый. Бросила. Второй устроил истерику с дежурным из-за того, что ему изюм в кашу положили. Тоже бросила. Высоцкий-то прав был...»

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«У моей бабушки есть соседка, которая считает всю нашу семью ненормальной. А причина очень странная: если нужно оставить ребенка с кем-то из родственников, мы сидим бесплатно. Для них это шок. Оказывается, в их семье есть расценки, например, час посидеть с малышом стоит 100 рублей. И не стыдно ведь брать деньги с близких».

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«Я славлюсь своей невнимательностью. Коллеги вспоминают: пришла на работу, решила позвонить мужу. Открываю сумочку и достаю из нее... пульт от телевизора. А телефон оставила дома».

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«Самый запоминающийся комплимент, который мне делали: «Ты как открытая консервная банка». На законно выпученные от удивления глаза юноша уточнил, что считает меня искренней. Искренне ваша консервная банка…»