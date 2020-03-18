Модные тренды весны 2020: Костюм, как у Собчак, и мини Лободы

Это мы каждое утро перетряхиваем свои шкафы, гадая, какая блузка лучше подойдет к юбке или брюкам. Звездам в этом плане в разы легче: вещи за них подбирают стилисты. Эксперты одевают артистов, опираясь на тренды, которые подсматривают на мировых неделях моды.

О главных вещах гардероба и модных трендах весны 2020 «КП» рассказала стилист и дизайнер Элина ВОРОНЦОВА.

Жакеты с чужого плеча

- Объемные пиджаки и жакеты с большими плечами появились в гардеробах модниц еще в 80-х годах прошлого века. Помните эти огромные модели оттенка вырви глаз? Как правило, этот фасон предпочитают барышни хрупкие, узкие в плечах и талии - как Ирина Шейк.

Жакет с чужого плеча на Ирине Шейк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ультрамини

- Красивые ноги всегда в тренде: в этом сезоне на пике не просто мини, а ультрамини. Такую длину, понятное дело, наденут далеко не все. Поразить окружающих вы сможете, только если у вас безупречные формы. Например, как у Светланы Лободы.

Ультрамини Светланы Лободы.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Равнение на красный

- Красный цвет занимает особое место в истории моды. Несколько столетий назад этот цвет был доступен лишь самым богатым людям - дворянам, королям и кардиналам. Алый краситель, получаемый из кошенильного жучка, был слишком дорог. И лишь в XIX веке технологам удалось изобрести недорогой пигмент, благодаря которому красная одежда стала доступна всем.

Уверена, родись Ксения Собчак, скажем, в XVII веке, она бы и тогда носила вещи красного цвета. Телеведущая любит оказываться в центре внимания. Плюс она шопоголик и не скрывает, что порой тратит безумные деньги на трендовые новинки. Для нее нормально спустить 5 или 10 тысяч евро на пиджак или платье. Впрочем, похожий костюм классического кроя можно подобрать и в магазинах демократичных марок.

Ксения Собчак.Фото: Shutterstock

Армейский блейзер

- Об армии такой жакет напоминает нам в первую очередь цветом и структурой ткани. И это тоже привет из 80-х. Именно в те годы дизайнеры начали перекраивать военную форму. Армейские блейзеры стали тогда визитной карточкой короля поп-музыки Майкла Джексона. Потом их надела бунтарка Мадонна. Теперь в них ходит Ольга Бузова, которая не скрывает, что подсматривает многие тенденции в Инстаграме Мадонны.

Армейский блейзер Ольги Бузовой.Фото: Instagram.com

Экстремальное декольте

- Как только женщины начали открывать ноги, в мире наступила сексуальная революция. А то, что они испокон веков оголяли грудь, в общем и целом никого не волновало. Так что наряд олимпийской чемпионки Татьяны Навки нельзя назвать вызывающим. Скорее манящим. Декольте - это не просто тренд, это нестареющая классика. Универсальный способ покорить мужчину.

Экстремальное декольте Татьяны Навки.Фото: Instagram.com

Ботфорты

- Они остаются в моде уже не первый сезон. В России этот тренд обрел популярность благодаря модельеру Белле Потемкиной, которая часто использует сапоги выше колена в модных коллекциях.

Однако девушки и в обычной жизни частенько надевают ботфорты. Но тут та же история, что и с мини. Если ноги позволяют, то сапоги хорошие, надо брать. Если нет - выберите лучше аккуратные полусапожки на устойчивом каблуке.