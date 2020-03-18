Дома из-за коронавируса: Лучшие музеи мира, где можно побывать онлайн и бесплатно

Да, мне очень хочется посмотреть в глаза Джоконде в Лувре – может, хоть она знает, откуда и зачем эта пандемия? Сесть в задумчивости напротив врубелевского Демона в Третьяковке. Но выбора нет. Едва ли не все крупнейшие музеи мира закрыты для посетителей из-за коронавируса. Однако главные шедевры мировой живописи можно увидеть и сейчас, пусть и на экране своего ноутбука. Музеи создали онлайн-коллекции, 3D-туры или устраивают виртуальные экскурсии по опустевшим залам в прямом эфире.

ТОП 7 ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

ГМИИ ИМЕНИ ПУШКИНА (МОСКВА)

По залам Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина можно пройти на сайте – там выложены 3D-панорамы Главного здания, Галереи искусства стран Европы и Америки, Музея личных коллекций. С аудиогидами, хоть и очень краткими, и подробнейшими текстами про каждый зал и экспонат.

Кроме основной коллекции, можно посмотреть и несколько выставок, которые уже закончились в реальной жизни: шедевры Лейденской коллекции эпохи Рембрандта и Вермеера, искусство Древнего Кипра и другие.

Для обладателей очков вирутальной реальности есть и VR-туры по всем залам.

РУССКИЙ МУЗЕЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

На портале “Виртуальный Русский музей” есть все главные шедевры музея. Они собраны в 12 коллекций: “Древнерусская живопись”, “Рисунок и акварель”, “Живопись”, “Скульптура”, “Гравюра”, “Народное искусство” и так далее. В каждой произведения можно сортировать по хронологии (например, “Древнерусская живопись” начинается с “Архангела Гавриила” новгородской школы, всего на сайте 50 произведений) или по имени автора в алфавитном порядке (скажем, огромная коллекция живописи, 1391 экспонат, начинается с картины Михаила Авилова “Поединок Пересвета и Челубея”). К каждому есть описание, причем более подробное, чем табличка в обычном музее. Одним кликом можно открыть виртуальную 3D-панораму зала, где выставлена картина или скульптура. Удобно, красиво, впечатляет.

Собственно, можно сразу отправиться на виртуальную экскурсию по Михайловскому дворцу или Михайловскому замку, Корпусу Бенуа, Строгановскому и Мраморному дворцам, домику Петра Первого – все залы в виде 3D-панорам.

По временным выставкам тоже сделаны детальные и удобные вирутальные туры: каждый зал в 3D, на картины можно кликнуть, посмотреть ее во всех экран и прочитать описание (и не две строчки – холст, масло, а очень подробное). Такие туры есть по выставкам Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Кузьмы Петрова-Водкина, экспозициям, посвященным Екатерине Великой и Николаю Второму, а также по выставке искусства соцреализма.

На том же портале найдете три виртуальные выставки, где собраны картина и графика из разных российских музеев: к 200-летию открытия Антарктиды (с пейзажами белого континента и портретами путешественников), о природе и архитектуре Крыма – больше 500 произведений, от 17 до 21 века, а также о блокаде Ленинграда (картины и рисунки художников, работавших в осажденном городе,архивные фото). И еще 13 виртуальных выставок, которые Русский музей проводил раньше, тоже сохранены на сайте .

В Youtube-канале Русского музея – записи лекций, встреч с кураторами выставок, экскурсии по залам музев России, от Ярославля до Сахалина.

ЭРМИТАЖ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

На сайте Государственного Эрмитажа можно обойти все этажи и все залы, Галерею Драгоценностей с Бриллиантовой и Золотой кладовыми, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра Первого и Меньшиковский дворец, а также несколько временных выставок. Выбирайте, что интересно – мумии египетских фараонов и античные скульптуры? Да Винчи и Рембрандт? А может, искусство Монголии или иранская керамика? Кликайте и отправляйтесь на виртуальную экскурсию. Все в 3D, с возможностью “подойти” к каждому экспонату, увеличив масштаб. Единственное, что мне показалось не очень удобным: если хочется увидеть какой-то определенный шедевр, надо знать, в каком зале он находится. При том, что только итальянскому искусству эпохи Возрождения отданы девять залов!

С 17 марта Эрмитаж запустил специальную серию онлайн-включений на время карантина из Реставрационно-хранительского центра “Старая Деревня”. Каждый день в 15.00 будут показывать что-то интересное из фондов. Первый онлайн был из Хранилища карет и упряжи: кареты российских императоров, экипажи для парадных церемоний и коронационные кареты.

БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ (ЛОНДОН)

В Британском музее собраны археологические находки со всего мира, от Египта и Месопотамии средневековых кладов Англии, а также коллекция произведений искусства. Розеттский камень, Алмазная сутра, резной мармор Акрополя, саркофаги фараонов, клинопись ассирийцев – все, от чего замирает сердце у любителей истории, есть в Британском музее.

Виртуальный тур, в отличие от других музеев, не привязан к залам или именам. Это интерактивная линия времени, на которой живут, творят, воюют и исчезают с карты мира цивилизации Европы, Азии, Африки и Америки. Можно двигаться в хронологическом порядке, выбрать один континент или все сразу, отфильтровать интересные темы – дизайн, религия, торговля, власть... По клику – фото, описание (текстовое и в аудиофайле), а также карта – откуда привезли в Лондон.

ПРАДО (МАДРИД)

Вся богатейшая коллекция мадридского музея, которую несколько лет собирали короли Испании, выложена на сайте. Произведения самых выдающихся художников – Гойе, Веласкесу, Рафаэлю, Дюреру, Эль Греко, Босху, Тициану и других - собраны на отдельных страницах, что удобно. Есть поиск по именам всех авторов, чьи шедевры хранятся в главном музее Испании. И еще по множеству параметров: по странам (испанская, итальянская, фламандская живопись...), векам, жанрам (портрет, пейзаж...), техникам (масло, акварель, гравюра..) и даже по изображенным предметам (можно найти, например, все картины с лошадьми или розами).

Богатейшая коллекция мадридского музея Прадо выложена на сайтеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лень искать самому? Уже готовы тематические подборки: королевские портреты, святые и Дева Мария, разные профессии на живописных полотнах...

На сайте выложены аудиогиды к множеству картин, на испанском и английском языках и игры-бродилки по залам музей (в том числе и в VR-формате, для очков виртуальной реальности. Но можно и без них).

В соцсетях музея каждый день появляются новые видео о шедеврах, художниках и работе реставраторов. С 17 марта Прадо запустил два бесплатный онлайн-курса (только на испанском, правда) – один посвящен Диего Веласкесу, второй Босху.

ЛУВР (ПАРИЖ)

Парижский музей приглашает в три виртуальные экскурсии по своим залам. Еще на сайте десятки видео на основе коллекции Лувра: про каллиграфию и работу гончара в 10 веке, искусство стеклодувов и разных техниках и живописи и скульптуре. Тематические подборки картин и скульптур: Наполеон, морские пейзажи, гастрономия, улыбки, синий цвет и т.д. Нескольким шедевром, в том числе “Мона Лизе”, посвящены целые мини-сайты с подробными описаниями, лекциями и рассказами о реставрации и научных исследованиях. Все это на английском или французском.

МУЗЕИ ВАТИКАНА

Красота, за которой обычно выстраиваются длинные очереди туристов со всего мира, есть в виртуальных турах: по Сикстинской капелле, Музею Пио-Клементино, Капелле Никколина, станцам Рафаэля, залу Кьяроскури...

А ТАКЖЕ

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)

Картины и скульптуры из постоянной экспозиции, в том числе Новой Третьяковки на Крымском валу, выложены на сайте галереи. Их можно сортировать по именам художников, в алфавитном порядке, от Айвазовского до Ярошенко, и по эпохам – от 18 века до второй половины двадцатого.

МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ (МОСКВА)

На сайте много виртуальных выставок, весьма разнообразных: наряды российских императоров и императриц, старинные экипажи, английское серебро, деревянная скульптура, пасхальные подарки Фаберже, посуда Древней Руси и так далее. Устроены они академично и строго, без интерактивов, 3D и VR. Только фото и очень подробные тексты.

МУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА (МОСКВА)

Онлайн-коллекция картин музея и детальнейшие статьи о 55 художниках с подборками из произведений.

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ (ФЛОРЕНЦИЯ)

Популярнейший музей итальянского города Флоренция приглашает в 3D-тур по своим залам. На плане этажа выбирайте, куда больше хочется: зал Боттичелли, зал Леонардо, зал Джотто – и вперед.

МУЗЕЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ (ФИГЕРАС)

Театр-музей Сальвадора Дали в его родном городе Фигерас в Испании очень любим нашими туристами. На сайте – виртуальные туры по залам музея, башне Галатеи, комнате с лицом Мэй Уэст и улицам Фигераса.