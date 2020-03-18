Коронавирус в Венесуэле: полные полки, пустые улицы и скоро закроют метро

За последние несколько дней с венесуэльской столицей произошли поистине невероятные перемены. Когда-то вечно бегущий и гудящий мегаполис практически вымер — из него пропали автомобили, закрыли свои двери рестораны и кафе, а сотни тысяч людей отправились в добровольное "заточение". Причиной этого постапокалиптического сюжета стал общенациональный карантин из-за коронавируса, который "перекроил" все городское пространство, перевернув жизнь венесуэльцев с ног на голову.

ОЖИДАЕМЫЙ АПОКАЛИПСИС

О предстоящей эпидемии в Боливарианской Республике говорили уже давно. То тут, то там в соцсетях всплывали "новости" о якобы заболевших коронавирусом, тщательно скрываемых властями. В аэропортах потихоньку стали появляться сотрудники в масках, которые измеряли у пассажиров температуру и раздавали антибактериальные гели. Но всерьез к COVID-19 никто не готовился: венесуэльцы беспечно предавались своим обычным наслаждением — шопингу и пляжному отдыху.

Поэтому настоящим "громом среди ясного неба" стало заявление, сделанное исполнительным вице-президентом Делси Родригес в пятницу 13 марта, о том, что в стране зарегистрированы первые два случая коронавируса. Через несколько часов после этого столичные жители ринулись в магазины, скупая продукты и средства гигиены. Особенно упирали горожане, как ни странно, на туалетную бумагу, которую многие вывозили целыми тележками. Корр. КП, имевший несчастье попасть в это время в магазин вместо привычных 5-6 минут простоял в очереди около часа, насмотревшись на "потребительский марафон" перед эпидемией. Везли тележками буквально все — макароны, фрукты, сосиски, детскую еду. Подобная "вакханалия" продолжалась и все выходные, поэтому попытки закупиться на предстоящую неделю разбились об огромные очереди во всех продуктовых магазинах.

После появления новостей о коронавирусе в магазинах выстроились очереди.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Впрочем, сейчас ситуация более-менее устаканилась. Очереди стали меньше, а полки магазинов оперативно заполняются продуктами. Даже пресловутая туалетная бумага есть в настоящем изобилии, не говоря уже об овощах и фруктах и тем более макаронах. По мере того, как граждане "выгребают" товары, магазины подвозят все новые и новые запасы, стараясь не создавать дефицита.

В администрации Николаса Мадуро тем временем тоже не дремали и 14 марта приняли новые меры против коронавируса — закрыли для посетителей все рестораны и кафе, разрешив им торговать едой только на вынос. Удивительно, но даже в такой далекой от "власти закона" стране как Венесуэла этот запрет соблюдается полностью. Ни в одном из заведений общепита мне не разрешили поесть у них за столом. За дверями — пожалуйста, но внутри — ни-ни. Что это — страх перед проверяющими или высокая гражданская ответственность, пока не до конца понятно, но все "приличные" рестораны четко соблюдают предписания властей.

В понедельник правительство ввело в Каракасе и других частях страны режим карантина, который со вторника распространился на всю национальную территорию. Теперь на работу могут выходить только сотрудники госорганов и жизненно важных предприятий, которые обеспечивают снабжение продуктами, функционирование городской инфраструктуры и поддержание безопасности.

Американцам впору организовывать шоппинг-туры за туалетной бумагой в Венесуэлу.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

По данным властей, сейчас в стране насчитывается 36 заболевших COVID-19, среди которых оказался и временный поверенный в делах Аргентины и еще несколько иностранных дипломатов. Пока цифра не такая большая, но число новых случаев растет довольно быстро.

Если коронавирус действительно решит "атаковать" Венесуэлу со всей силой, то местным гражданам придется нелегко. Из-за многолетнего экономического кризиса система здравоохранения пришла в упадок, и хотя официальной статистики по этой отрасли не так уж много, неофициальные цифры удручают. По различным данным, в государственных госпиталях не работает около трети аппаратов искусственной вентиляции легких и почти половина рентген-аппаратов, а уж об оборудовании для МРТ и компьютерной томографии и говорить не приходится. Зачастую проблема заключается в обеспечении больниц простыми вещами — перчатками, масками и другими расходниками, да и водоснабжение сейчас имеется только в 60 процентах медучреждений.

В центре Каракаса стало просторно, люди стараются не разгуливать по городу.Фото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Видимо, и сами власти начали понимать, что пока у них не хватает средств для спасения населения и решились на беспрецедентный шаг — попросить денег у МВФ. "Мы обращаемся к вашей уважаемой организации с просьбой рассмотреть возможность выделения Венесуэле 5 миллиардов долларов из чрезвычайного фонда Инструмента быстрого финансирования, которые в значительной степени будут способствовать укреплению наших систем выявления и борьбы с вирусом", - говорится в документе, опубликованном в "Твиттере" главы МИД Хорхе Арреасы 17 марта.

Довольно вежливые слова, учитывая, что ранее Мадуро обвинял МВФ в организации протестов в Эквадоре, а его предшественник Уго Чавес предлагал распустить фонд, возлагая на него ответственность за мировой финансовый кризис 2008 года. Нынешний лидер еще в октябре прошлого года заявил: "Господа из МВФ не вернутся, никогда-никогда не вернутся!" Видимо, обидевшись на прошлые "выпады", Фонд отказал Каракасу в тот же вечер, сославшись на "отсутствие ясности с международным признанием правительства страны".

Медицинское оборудование в стране действительно в дефиците, в аптеках все средства гигиены уже раскуплены, чем уже пользуются спекулянты. Например, в Интернете предлагают литр спирта по 20 долларов и маски по доллару за штуку.

Все бы ничего, но без этой самой маски на улицу не выйдешь в прямом смысле слова. Марлевые повязки нужны для того, чтобы войти в госучреждения и магазины, не говоря уже про общественный транспорт. Дело доходит до абсурда — меня несколько раз останавливали полицейские, которые требовали от водителей носить защиту даже находясь в машине без пассажиров. Так что теперь маска становится настоящим "пропуском" во "внешний мир", неважно, сколько ее носит человек — пару часов или пару дней.

Резонно, что с учетом дефицита многие жители изобретают защиту из подручных средств — кусков марли, простыней и даже поношенного нижнего белья. Кстати, спирт тоже пропал из аптек, как и дезинфицирующие гели. Возбужденный народ смел с прилавков любое средство, которое могло бы даже теоретически дать преимущество в борьбе с распространением COVID-19.

Тем временем власти всячески помогают "бесплатными советами", как сохранить здоровье и не заразиться. По радио крутят детские песенки о правильной гигиене рук, вся местная пресса буквально кричит о необходимости оставаться дома. Впрочем, выбор у людей небольшой, ведь идти по сути некуда — все развлекательные заведения закрыты, работают только продуктовые магазины. Да и просто собраться на улице не получится — если группу из 3-4 человек заметит полиция, то проведет "профилактическую беседу". Остается только сидеть в квартире или попытаться уехать из страны.

ВЫХОДА НЕТ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767121" frameborder="0"></iframe> Каракас: потерпите немного, это просто карантин!.Власти Венесуэлы призывают граждан отнестись с пониманием к чрезвычаной ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса

Правда выбраться из Венесуэлы теперь нелегко — все рейсы как внутри страны, так и за ее пределы власти отменили. До недавнего времени оставались открыты полеты в Турцию, которые были последней "ниткой", связывавшей Боливарианскую республику с Восточным полушарием, но в среду "оборвалась" и она. Сухопутные границы с соседними Бразилией и Колумбией тоже фактически перекрыты. Вот и остается только что плыть морем, надеясь не попасть под бдительное око местной береговой охраны.

При этом даже за пределы родного штата выехать не так легко. Как рассказали знакомые, живущие в венесуэльской "глубинке", основные шоссе между различными частями страны перекрыты, и свободный проезд по ним доступен только военным или машинам, развозящим продукты и хозтовары. Конечно, "козьими тропами" эти кордоны можно обойти, но для этого придется потратить лишние пару часов, да никто и не даст гарантий, что сельская полиция не организует дежурство на этой дороге. Даже в столице многие выезды на ключевые магистрали заблокированы нацгвардией, отказывающейся пропускать авто без разрешения. Междугородние автобусные станции тоже не работают.

В среду власти обещают жителям Каракаса еще один "сюрприз" - закрытие метро, которое является основным видом транспорта для малообеспеченных граждан. Теперь десятки, если не сотни тысяч людей, живущих в трущобах на окраинах столицы, просто физически не смогут добраться в другие районы города. При этом для госслужащих и сотрудников тех самых "жизненно важных предприятий" ограничения действовать не будут.

Впрочем, эта мера, пожалуй, действительно имеет смысл, ведь подземка вполне подходила на роль "инкубатора вируса". Как человек, не раз ездивший в метро Каракаса, могу засвидетельствовать — в час пик этот вид транспорта становится настоящим "адским поездом", ведь в душном вагоне приходится стоять буквально воткнувшись в потную спину соседа. Причиной переполненности метро служат перерывы в движении составов, которые могут достигать 15-20 минут, так как исправных поездов осталось не так много.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767105" frameborder="0"></iframe> Правительство Венесуэлы установило военный контроль на въездах в Каракас.

Хотя многим жителям Венесуэлы принятые меры кажутся достаточно жесткими, правительство, похоже, не собирается останавливаться. В соцсетях уже появляются слухи о том, что власти могут ввести полноценный комендантский час, а военные начнут отлавливать на улицах всех нарушителей.

Возможно, подобный подход и имеет благородную цель защитить жителей от вируса, но проблема в том, что скоро у многих из венесуэльцев просто закончатся деньги, и им придется выбирать — вероятная смерть от COVID-19 или гарантированная гибель от голода. Если карантин продлится два или три месяца, то сбережения наименее защищенных слоев в буквальном смысле "растают", а доехать до работы они не смогут физически. Так что, кто знает , возможно, уже скоро улицы Каракаса снова наполнятся людьми, которые вопреки карантину будут пытаться заработать себе на жизнь.