«Пятёрочка» начинает «Большие гастроЛЛи»

До 4 мая за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать карточку с 3D-эффектом с ярким меняющимся изображением героев фильма. В поддержку акции разработано мобильное приложение «Тролли. Караоке» (доступно для скачивания в AppStore и Google Play, бесплатное и без встроенных покупок). Отсканировав с его помощью карточку, пользователь получит доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. В приложении можно петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них. Главным призом станет поездка для всей семьи в Дубай в парк развлечений Motiongate!

Гости магазинов могут собрать полную коллекцию подарочных карточек с троллями (всего в наборе 24 карточки), хранить их в удобном альбоме (приобретается отдельно) и играть ими в настольную игру – она прилагается к альбому. Дополнительные карточки можно получить при покупке товаров партнёров акции.

Кроме того, вместе с карточкой покупатели получат одну электронную наклейку, которая начисляется в личном кабинете карты программы лояльности «Выручай-карта». За 5 собранных электронных наклеек можно будет приобрести классную плюшевую игрушку-брелок в виде одного из любимых персонажей анимационного фильма со скидкой более 60%. Кого выбрать – весёлую Розочку, серьёзного Цветана, яркого Брюлика, самого необычного тролля - Купера или кого-то другого – каждый решает самостоятельно.

В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, ТВ, digital.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте Trolls2.5ka.ru