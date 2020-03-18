Спастись от коронавируса: как самому сделать антисептик для рук

В последние дни и с прилавков магазинов, и из аптек исчезли антисептики. Но нашим гражданам дефицит – не помеха. В руки самых изобретательных попала инструкция ВОЗ для медработников о том, как сделать санитарное средство самостоятельно и вот, в магазинах у кассы люди делятся передовым опытом борьбы с коронавирусом. При мне бабушка покупая водку, объяснила, что сорокоградусная нужна для самодельного антисептика. Она знает, что водкой вирус не убьешь, но внук в интернете вычитал хороший рецепт, как смешать водку и мирамистин. Насколько эффективны народные рецепты антисептиков в борьбе с вирусами? «КП» обратилась за комментарием к эксперту Павлу Ворожейкину, врачу дерматовенерологу Пироговского Центра (консультативно-диагностический центр "Арбатский").

- Павел Юрьевич, народ в оригинальном рецепте ВОЗ свободно заменяет спирт на водку, глицерин – на гель алоэ вера. Получится ли так антисептик?

- Если заменить спирт водкой и при этом следовать методическим рекомендациям ВОЗ, то уже будет нарушена рецептура, ведь у водки содержание спирта недостаточное. Я консультировался со своим коллегой – врачом инфекционистом, обработка поверхности раствором с содержанием спирта ниже 70 % не имеет против вируса никакого смысла.

Поэтому народные антисептки на основе водки для дезинфекции рук – малоэффективны, это только лишний раздражитель для кожи. Растворы разного состава на основе водки могут помочь в борьбе с бактериями, но что касается вирусов, то водка вирус не убьет. Самое эффективное, что можно сделать для себя в ситуации с коронавирусом – это регулярно мыть руки с мылом с нейтральным Ph. Я не вижу особого смысла в применении антисептиков для личной гигиены. Другое дело, если есть открытые раны на руках, тогда да, надо уделять им особое внимание и как минимум не контактировать с грязными поверхностями раненым участком.

- Есть и народные рецепты на основе спирта, хлоргексидина и мирамистина.

- Если смешать спирт с хлоргексидином или мирамистином вы, конечно, получите антисептик. Только чего вы хотите этим добиться? Уж лучше просто спиртом поверхность обработать, ведь если спирт разведен другим веществом, то процент спирта в растворе снижен, а соответственно – ниже и антисептические свойства. Поймите, у ВОЗ есть четкие рекомендации для медработников, а если мы добавляем в рецептуру что-то самостоятельно, то не знаем, как будут взаимодействовать химические вещества на уровне соединений. Это может быть как малоэффективно, так и довольно опасно.

- Что можно сказать о рецептах из интернета, где в составе – сплошь эфирные масла. Какой-то эффект от них будет?

- Некоторые косметические компании действительно выпускают продукцию, в которой эфирные масла, как заявлено, обладают противовирусным эффектом. Думаю, в интернете просто пытаются повторить этот рецепт. Я смотрю на это скептически.

- Доктор Комаровский в своем видеоканале на Ютьюб вспомнил про такое средство, как «Белизна». Рекомендует его разводить водой и обрабатывать этим раствором дверные ручки у себя дома, пол.

- Белизна – это химический раствор, очень едкий. Его в Советском Союзе использовали для отбеливания белья. Как этот химикат разводить водой, в каких пропорциях, мне даже сложно предположить. Стоит ли им делать дезинфекцию у себя дома? А если дома – хорошее напольное покрытие? Вы можете сильно его испортить. А если этот раствор через обработанную дверную ручку попадет на незащищенную кожу руки человека? Человек вот так неожиданно может получить контактный дерматит. Если уж решили обрабатывать дома дверные ручки – лучше промывайте их мыльным раствором.

СДЕЛАЙ САМ!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Готовим антисептик собственными руками

Официальный рецепт от Всемирной организации здравоохранения:

Средство для дезинфекции можно приготовить двумя способами. Для изготовления 1 литра антисептика потребуется:

Вариант 1

830 мл этанола (концентрация 96%),

40 мл перекиси водорода (3 %),

15 мл глицерина (98%),

115 мл дистиллированной или кипяченой воды.

Вариант 2

750 мл изопропилового спирта (концентрация 99,8%),

40 мл перекиси водорода (3 %),

15 мл глицерина (98%),

195 мл дистиллированной или кипяченой воды.

Как готовить

1. Спирт наливаем в бутыль или емкость с завинчивающейся крышкой.

2. С помощью мензурки (мерного стаканчика) добавляем перекись водорода.

3. Добавляем глицерин (прежде чем залить глицерин в стеклянную мензурку, ее надо ополоснуть дистиллированной или охлажденной кипяченой водой, поскольку глицерин сильно прилипает к стеклу).

4. Доливаем дистиллированную или охлажденную кипяченую воду.

5. Емкость немедленно закрываем крышкой с завинчивающейся пробкой, чтобы исключить испарения.

6. Раствор размешиваем путем легкого взбалтывания.

7. Если емкость большая, лучше перелить антисептик в контейнеры небольшого объема, например, в пластиковые флаконы. Так раствором удобнее пользоваться. Перед использованием поместите флаконы на карантин на 72 часа. Это даст время, чтобы уничтожить споровые формы микроорганизмов, которые могут присутствовать во флаконах.