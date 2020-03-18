Сдать анализ на COVID-19 самостоятельно не получится

Сейчас круг лабораторий, которые могут диагностировать инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19), ограничен Роспотребнадзором.

Возбудитель коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) относится ко II группе патогенности. До сих пор проводить исследования таких вирусов с некоторыми ограничениями можно было в лабораториях, обладающих лицензией на работу c патогенами III-IV групп. В частности, разрешалось выполнение исследований методом ПЦР, когда опасный патоген не наращивают в культуре и не инфицируют им лабораторных животных, а лишь исследуют его генетический материал. Фактически в таких случаях речь идет не о вирусе, а о его белках, ДНК или РНК. Таким образом, например, лаборатории по всей стране работают с ВИЧ, который тоже отнесен ко II группе патогенности.

Однако в письме Роспотребнадзора «О требованиях к организации лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)» от 6 марта 2020 года говорится: «Любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного/инфицированного новым коронавирусом (COVID-19) материала, могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной опасности».

Это означает, что все участники рынка услуг лабораторной диагностики сейчас находятся в равных условиях и ограничены изданным документом. «Все клинико-диагностические лаборатории страны, от крупнейших игроков на рынке, до самых малых лабораторий, могут и готовы делать анализ на коронавирус, – комментирует директор по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест» Тамара Александровна Силкина. – Дело в регламентирующих документах. Как только будут сняты ограничения, такой тест смогут делать абсолютно все лаборатории, имеющие в своем составе ПЦР-отдел, в том числе и коммерческие. Уже сейчас на рынке существуют российские тест-системы, прошедшие государственную регистрацию; есть производитель, готовый выпускать реагенты в необходимом количестве; есть лаборатории, имеющие необходимое оборудование и квалифицированный штат – все ждут, когда государство разрешит принять участие в борьбе с эпидемией. После принятия такого решения ждать месяц для запуска тестов на коронавирус не потребуется. Тем более, что это исследование выполняется по достаточно стандартной технологии, которой владеют квалифицированные врачи клинико-лабораторной диагностики».