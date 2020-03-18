Знаменитые нарушители: Перминова после Парижа танцует на Барвихе, а Денис Чернышов выходит на пробежку

Отпуск за границей сейчас могут позволить себе немногие. И дело даже не в деньгах, а в обязательной двухнедельной изоляции дома по возвращении: так ведь ни поработаешь, ни в свет не выйдешь — сиди себе, словно сыч, в четырех стенах. На таком карантине сейчас томятся Яна Рудковская, Ксения Бородина, Ольга Орлова… А Ольга Бузова, к примеру, отказалась от романтичного уик-энда в Париже, который готовила в подарок любимому: иначе у поющей ведущей сорвалось бы сразу несколько концертов в плотном гастрольном графике. Но не все знаменитости так ответственно подходят к пандемии коронавируса.

Лена Перминова

Близкая подруга Веры Брежневой и жена банкира Александра Лебедева, после Парижской недели моды должна была две недели сидеть дома. Но красавица-модель Лена Перминова, предупредив поклонников о начавшемся карантине и обложившись противовирусными лекарствами, вечером того же дня отправилась на тусовку в Барвиху. Там главный редактор одного из глянцевых журналов устроила праздник в честь малыша, который вскоре должен появиться на свет. Пышная вечеринка по американским традициям, где гости щедро угощаются и вручают подарки будущим родителям, прошла на ура — об этом пользователи соцсетей узнали из Инстаграма самой же Перминовой, неосмотрительно поделившейся кадрами с праздника. Хотя настоящая неосмотрительность — нарушить карантин, о чем подписчики и заявили модели, пригрозив отпиской.

Перминова оправдывать не стала:

- Отпишитесь, тогда уж точно не заразитесь, - парировала модель .

Дарья Коновалова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья Коновалова

Победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России», а также последняя любовь Бориса Березовского Дарья Коновалова, вернувшись из Куршевеля, громко объявила: она уходит в режим самоизоляции. Но душа, видимо, требовала свободы, и за один день модель посетила модный показ в ЦУМе и премьеру детского мультика «Тролли. Мировой тур». Это привело в замешательство других звездных гостей: Диму Билана с крестником — сыном Яны Рудковской, Викторию Дайнеко, Алену Шишкову с дочерью Алисой, Михаила Галустяна с семьей…

- Девочка моя, ты же на карантине! - попеняла ей Рудковская, которая после поездки во Францию мужественно отсиживается дома.

- Бред! Это не принудительно, - беспечно ответила ей Дарья.

mariyasolodar После каникул в объятой коронавирусом Италии Мария Солодар заявилась на юбилей к певице Рите Дакоте.

Мария Солодар

Блогер-миллионник, которая позиционирует себя как успешный интернет-маркетолог и теперь уже долларовый миллионер, тоже не смогла скрыть нарушение режима. После каникул в объятой коронавирусом Италии она заявилась на юбилей к певице Рите Дакоте.

- Мы из Венеции выехали за день до карантина, - оправдалась Солодар в соцсетях. - Мне в аэропорту выдали кучу памяток: мыть руки, носить маску, а также признаки заболевания. Памятки по самоизоляции у меня не было…

Кроме того, из Москвы Мария улетела в Лондон, где, как она заявила, «указы Собянина не действуют», а значит, можно свободно перемещаться. «И вообще, за две недели свободы я никого не заразила, так что ваша травля — это ваша проблема», - отбрила критиков гуру маркетинга.

Российский футболист, выступающий за «Валенсию» и проживающий в этом городе, нарушил тотальный карантин, действующий в Испании из-за пандемии коронавируса.Фото: twitter.com

Денис Черышев

Российский футболист, выступающий за «Валенсию» и проживающий в этом городе, нарушил тотальный карантин, действующий в Испании из-за пандемии коронавируса. В то время как у нескольких коллег Черышева по клубу обнаружили тот самый COVID-19, сам он, несмотря на требование оставаться дома, вышел на пробежку по улицам пустынного города. И на свою беды был замечен бдительным футбольным болельщиком, который сфотографировал спортсмена из окна и выложил снимок в соцсети. Бурная критика не заставила себя ждать, но ни сам Черышев, ни руководство ФК на инцидент никак не отреагировали.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как накажут беспечных гуляк?

В Москве за нарушение режима самоизоляции можно получить внушительный штраф и даже понести уголовную ответственность. Однако, это работает только в том случае, если нарушитель кого-то заразил (а как это доказать, большой вопрос).

Для сбежавших из-под «домашнего ареста» возможны следующие варианты:

- штраф в размере до 80 тыс. рублей;

- обязательные работы на срок до 360 часов;

- исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года;

- лишение свободы до 5 лет в случае гибели кого-то из заразившихся от вас.

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