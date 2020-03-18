33 случая коронавируса в России за сутки и «дефицита не будет»: Хроника новостей о коронавирусе

«Комсомольская Правда» пристально следит за последними новостями, связанными с коронавирусом.

НОВЫЕ СЛУЧАИ. ТЯЖЕЛЫХ НЕТ

«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении Оперативного штаба.

Специалисты отмечают, что новые пациенты с COVID-2019 выявлены в Москве, а также в Томской и Новосибирской областях.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщили, что из общего числа пациентов, с выявленным коронавирусом за минувшие сутки 30 - москвичи. Среди них двое детей.

Отмечается, что пациентов с тяжелой формой болезни нет.

Всего на территории России за это время коронавирус подтвердили у 147 человек (пятеро из них уже выписаны).

Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЭР - РАБОТОДАТЕЛЯМ

Мэр Москвы Сергей Собянин через свой блог обратился к работодателям, руководителям столичных компаний и организаций.

«В Москве ограничено, либо полностью запрещено проведение досуговых, спортивных и других массовых мероприятий. Приостановлена программа для пожилых людей «Московское долголетие». С 21 марта будут временно прекращены занятия в школах, - написал Сергей Собянин. - Закрылись многие театры, музеи, секции и кружки. Отменены или перенесены крупные спортивные соревнования. Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом. В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией».

КТО МОЖЕТ СДАТЬ АНАЛИЗ НА COVID-2019

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сегодня опубликовал памятку, в которой подробно объяснил, кто может пройти анализ на COVID-2019. Граждане разделены на четыре категории.

В группе максимального риска - люди с симптомами ОРВИ (высокая температура, кашель и насморк), которые ранее вернулись из любой страны Европы, США, Китая, Ирана или Южной Кореи, а также пациенты с диагнозом пневмония.

Далее - люди с симптомами ОРВИ старше 60 лет или страдающие хроническими заболеваниями (в первую очередь - болезни сердца, онкология, сахарный диабет).

Затем - все прилетевшие из любой страны Европы, США, Китая, Ирана или Южной Кореи, а также пациенты с диагнозом пневмония либо непосредственно контактировавшие с зараженными коронавирусом.

В группе низкого риска - те, кто просто болен ОРВИ. А данном случае назначать ли конкретному человеку прохождение анализа, решает врач.

МАССОВАЯ ВЫПИСКА

Из больницы Коммунарки за последние дни выписаны уже 106 человек, у которых ранее подозревали коронавирус.

- Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус, - отметил главный врач Денис Проценко.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья опровергает информацию о возникшем дефиците на некоторые виды продуктов и бытовых товаров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«МАГАЗИНЫ НЕ ДУМАЮТ ЗАКРЫВАТЬСЯ»

Тем временем в Московской области прокомментировали фотографии пустых прилавков, которые активно пересылаются последние дни в соцсетях. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья опровергает информацию о возникшем дефиците на некоторые виды продуктов и бытовых товаров.

«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке, - объясняется в официальном сообщении регионального Минсельхозпрода. - Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой. Сотруднику магазина необходимо пойти на склад, взять паллет, привезти, распаковать, выложить товар. Все это занимает определенное время. Магазины в Московской области работают ежедневно и не планируют закрываться. Когда ситуация с коронавирусной инфекцией начала развиваться, торговые сети и предприятия торговли закупили дополнительный объем товаров».