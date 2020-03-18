Права ли Британия, которая решила просто дать своему населению переболеть коронавирусом

Британия пока единственная страна, которая решила просто дать своему населению переболеть коронавирусом.

И это очень по-британски.

Красивейшая, во всех смыслах холодная и совершенно спартанская страна, где когда-то мне пришлось научиться принимать душ без смесителя - то есть обливаться или обжигающе горячей, или совершенно ледяной водой (что туземцы считали естественным навыком) - и где зимой обыденно замерзает насмерть в собственных домах примерно сто пенсионеров В ДЕНЬ (почитайте британские газеты про 'топливную бедность' и их же собственную статистику).

Страна тончайшей выделки великой литературы и тончайшей выделки великого лицемерия.

Всегда меня обескураживала. Вот и сейчас не подвели.

Если они в своем решении окажутся правы, я даже обрадуюсь. Совсем не хочется думать, что потомки Теккерея и Уайльда - банальные идиоты.