2020-03-18T20:11:38+03:00
Звезды

Лада Дэнс в микро-шортах у шеста затмила шикарной фигурой Дженнифер Лопес

53-летняя исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви" освоила танцы на пилоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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53-летняя исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви" освоила танцы на пилоне53-летняя исполнительница хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви" освоила танцы на пилонеФото: СОЦСЕТИ
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Если кто-то решил, что у Дженнифер Лопес нет и не может быть конкуренток на пилоне, тот жестоко ошибался. Певица Лада Дэнс на днях показала несколько фотографий, после которых преданные фанаты звезды 90-х не поверили своим глазам.

Лада Дэнс в свои 53 года может похвастаться не только безупречной фигурой и бесконечно длинными ногами, но и умением выделывать непростые фортели на шесте. Многим эта задача покажется невыполнимой и в более молодом возрасте. Конечно, далеко за океаном есть Дженнифер Лопес, которая в свои 50 завораживает умением танцевать на пилоне. Но, как выяснилось, в России у нее появилась серьезная конкурентка в лице исполнительницы хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви".

Лада разместила серию снимков, на которых предстает в черных микро-шортах и босоножках на высоченных каблуках. Плоский живот, подтянутые ягодицы и нет даже намека на целлюлит - смотреть на певицу можно бесконечно.

"Задание от режиссера подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале. Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям", - подписала снимки звезда 90-х.

lada_dance_officiallada_dance_official
Получается очень сексуально, женственно и красиво
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По ее словам, она испытывает шквал эмоций, несмотря на сорванную спину : "Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Сейчас я и сама могу выполнить несколько. Взяла и воплотила!".

Артистка пообещала, что совсем скоро достоянием общественности станет ее новый клип. "Это будет бомба!", - резюмировала вокалистка.

jlojlo
Who else loves the all-white fits in my new video?!
322862 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от увиденного. Многие так и говорят: "Лада Дэнс - круче Дженнифер Лопес".

ИСТОЧНИК KP.RU

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