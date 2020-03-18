Лада Дэнс в микро-шортах у шеста затмила шикарной фигурой Дженнифер Лопес

Если кто-то решил, что у Дженнифер Лопес нет и не может быть конкуренток на пилоне, тот жестоко ошибался. Певица Лада Дэнс на днях показала несколько фотографий, после которых преданные фанаты звезды 90-х не поверили своим глазам.

Лада Дэнс в свои 53 года может похвастаться не только безупречной фигурой и бесконечно длинными ногами, но и умением выделывать непростые фортели на шесте. Многим эта задача покажется невыполнимой и в более молодом возрасте. Конечно, далеко за океаном есть Дженнифер Лопес, которая в свои 50 завораживает умением танцевать на пилоне. Но, как выяснилось, в России у нее появилась серьезная конкурентка в лице исполнительницы хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви".

Лада разместила серию снимков, на которых предстает в черных микро-шортах и босоножках на высоченных каблуках. Плоский живот, подтянутые ягодицы и нет даже намека на целлюлит - смотреть на певицу можно бесконечно.

"Задание от режиссера подготовить потрясающий танец на пилоне. Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале. Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям", - подписала снимки звезда 90-х.

lada_dance_official Получается очень сексуально, женственно и красиво

По ее словам, она испытывает шквал эмоций, несмотря на сорванную спину : "Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Сейчас я и сама могу выполнить несколько. Взяла и воплотила!".

Артистка пообещала, что совсем скоро достоянием общественности станет ее новый клип. "Это будет бомба!", - резюмировала вокалистка.

jlo Who else loves the all-white fits in my new video?!

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от увиденного. Многие так и говорят: "Лада Дэнс - круче Дженнифер Лопес".