2020-03-18T19:44:50+03:00
Политика

Увольнять из армии провинившихся будут по новым правилам

В том числе предполагается использовать формулировку «в связи с проступком, порочащим честь и достоинство»
Виктор БАРАНЕЦ
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Возможность уволить контрактника за порочащие его честь проступки позволит Минобороны быстро очистить свои ряды от несознательных военныхВозможность уволить контрактника за порочащие его честь проступки позволит Минобороны быстро очистить свои ряды от несознательных военныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" могут появиться новые основания для увольнения военных из армии. Документ на этот счет разработан в Минобороны. В чем его смысл? Сегодня провинившегося военнослужащего по контракту (а это не только солдаты и сержанты, но и офицеры, и прапорщики и мичманы) могут досрочно уволить по таким основаниям:

- нарушение требований контракта;

- совершение преступления;

- нарушение запретов, требований и обязанностей, связанных с прохождением военной службой;

- получение иностранного гражданства;

- выявление в его организме наркотических, психотропных и другие опасных веществ, не назначаемых врачами.

Ну а какие же новшества предлагает внести в закон военное ведомство?

Перечисленные выше основания могут быть дополнены подпунктами, согласно которым военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, ставшей известной ему в связи с исполнением должностных обязанностей. Об этом говорится в пояснительной записке авторов идеи. Они напоминают, что во времена СССР можно было уволить за «совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера», но это положение перестало действовать в 1993 году.

МНЕНИЯ

Франц Клинцевич, полковник запаса, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Возможность уволить контрактника за порочащие его честь проступки позволит Минобороны быстро очистить свои ряды от несознательных военных. В армии иногда возникает ситуация, когда военнослужащий ведёт себя неподобающим образом, но просто так уволить его нельзя. Чтобы не доводить до крайности, когда в качестве основания для расставания с нерадивым военнослужащим используют возбуждение против него уголовного дела, введение подобной нормы позволит деликатно решить эту проблему. Также это будет являться серьёзным воспитательным моментом для остальных. Такое увольнение будет законным, быстрым и без уголовного «пятна» в биографии военнослужащего. Человек, который не нашёл себя на военной службе, сможет в дальнейшем реализовать и проявить себя в мирной профессии. Но порядок увольнения по новым основаниям предусматривает, в частности, заключение аттестационной комиссии. Такое коллективное решение, принятое в составе комиссии, позволит избежать ситуаций, когда командир, злоупотребляя своей властью, пытается незаконно избавиться от подчинённого.

Владимир Ткаченко, подполковник юстиции, кандидат юридических наук:

- На мой взгляд, законодателям надо очень четко прописать новые основания для увольнения человека со службы. Вот они и предлагают, что таким основанием может стать «совершение проступка, порочащего честь и достоинство военнослужащего». Но ведь проступок может быть разным. Скажем, служивый появился в части «под мухой» - и что, его сразу увольнять? Для этого у командования есть целый букет дисциплинарных мер. И совсем иное дело, когда эти меры не действуют и раз, и второй, и третий. Да ведь и информация бывает разной - от «Для служебного пользования» до «Совершенно секретно». Допустим, человек в погонах по мобильнику выболтал кому-то состав своей части или место дислокации корабля во время похода. Это одна степень вины, за которую можно и с должности полететь, и звания лишиться. Но с ходу увольнять человека - это перебор! А если он сделает выводы и исправится? А вот если служивый чертеж секретной ракеты продал, - тут другое дело. Тут - мгновенное увольнение и уголовная статья! Еще раз повторяю: нужно в высшей степени аккуратно и ясно прописать новые основания для увольнения провинившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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