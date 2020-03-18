Увольнять из армии провинившихся будут по новым правилам

В федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" могут появиться новые основания для увольнения военных из армии. Документ на этот счет разработан в Минобороны. В чем его смысл? Сегодня провинившегося военнослужащего по контракту (а это не только солдаты и сержанты, но и офицеры, и прапорщики и мичманы) могут досрочно уволить по таким основаниям:

- нарушение требований контракта;

- совершение преступления;

- нарушение запретов, требований и обязанностей, связанных с прохождением военной службой;

- получение иностранного гражданства;

- выявление в его организме наркотических, психотропных и другие опасных веществ, не назначаемых врачами.

Ну а какие же новшества предлагает внести в закон военное ведомство?

Перечисленные выше основания могут быть дополнены подпунктами, согласно которым военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, ставшей известной ему в связи с исполнением должностных обязанностей. Об этом говорится в пояснительной записке авторов идеи. Они напоминают, что во времена СССР можно было уволить за «совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера», но это положение перестало действовать в 1993 году.

МНЕНИЯ

Франц Клинцевич, полковник запаса, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

- Возможность уволить контрактника за порочащие его честь проступки позволит Минобороны быстро очистить свои ряды от несознательных военных. В армии иногда возникает ситуация, когда военнослужащий ведёт себя неподобающим образом, но просто так уволить его нельзя. Чтобы не доводить до крайности, когда в качестве основания для расставания с нерадивым военнослужащим используют возбуждение против него уголовного дела, введение подобной нормы позволит деликатно решить эту проблему. Также это будет являться серьёзным воспитательным моментом для остальных. Такое увольнение будет законным, быстрым и без уголовного «пятна» в биографии военнослужащего. Человек, который не нашёл себя на военной службе, сможет в дальнейшем реализовать и проявить себя в мирной профессии. Но порядок увольнения по новым основаниям предусматривает, в частности, заключение аттестационной комиссии. Такое коллективное решение, принятое в составе комиссии, позволит избежать ситуаций, когда командир, злоупотребляя своей властью, пытается незаконно избавиться от подчинённого.

Владимир Ткаченко, подполковник юстиции, кандидат юридических наук:

- На мой взгляд, законодателям надо очень четко прописать новые основания для увольнения человека со службы. Вот они и предлагают, что таким основанием может стать «совершение проступка, порочащего честь и достоинство военнослужащего». Но ведь проступок может быть разным. Скажем, служивый появился в части «под мухой» - и что, его сразу увольнять? Для этого у командования есть целый букет дисциплинарных мер. И совсем иное дело, когда эти меры не действуют и раз, и второй, и третий. Да ведь и информация бывает разной - от «Для служебного пользования» до «Совершенно секретно». Допустим, человек в погонах по мобильнику выболтал кому-то состав своей части или место дислокации корабля во время похода. Это одна степень вины, за которую можно и с должности полететь, и звания лишиться. Но с ходу увольнять человека - это перебор! А если он сделает выводы и исправится? А вот если служивый чертеж секретной ракеты продал, - тут другое дело. Тут - мгновенное увольнение и уголовная статья! Еще раз повторяю: нужно в высшей степени аккуратно и ясно прописать новые основания для увольнения провинившихся.