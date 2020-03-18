О похоронах Эдуарда Лимонова ничего не знает даже дочь его последней жены

Несколько лет назад Эдуард Лимонов обмолвился о том, какими представлял свои проводы в последний путь. Говорил о том, что ему хотелось уйти в вечность на берегу большой русской реки, где для него бы сложили погребальный костер из больших деревьев — а потом прах отправили вниз по течению на плоту, под оружейный салют верных последователей. И все это — в течении суток после смерти.

Но соблюсти все аспекты такой церемонии уже вряд ли получится. Ушедший на 78-м году жизни в одной из московских клиник большой русский писатель, поэт и радикальный политик страдал от рака горла уже около полугода. И последние две операции ему не помогли. Лимонова не стало вечером 17 марта.

Накануне был день рождения его последней жены, актрисы и певицы Екатерины Волковой. Сама Екатерина в одной из соцсетей написала: «После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют». На звонок по ее номеру ответила старшая дочь Екатерины, Валерия.

- Здравствуйте, можно ли услышать Екатерину Волкову...

- Это ее дочь, мама сменила номер. Это Валерия .

- Скажите, вам известно, когда и где состоятся проводы Эдуарда Лимонова?

- Нет неизвестно ничего точно. Известно только, что он хотел, чтобы они были закрытыми для посторонних.

- Даже вы не знаете?

- Мы тоже не знаем, где и когда.

- Но вы предполагали быть на похоронах?

- Ну да, нам надо быть там. Но это, судя по всему, будет не сегодня и не завтра.

- Ваша мама ничего не хочет говорить об уходе близкого ей человека...

- Думаю, маме нужно время. Она сейчас отвечает, что она не может ничего комментировать. У них все было... довольно сложно в последнее время. Либо она сейчас не готова, либо она взяла такую позицию, что она не будет никак ничего разглашать об их отношениях. Ничего.

- Примите наши соболезнования.

- Спасибо. У нас сейчас еще и собака пропала — за четыре часа до того, как это произошло, эта смерть... И мы вообще не понимаем, что происходит.

В пресс-службе партия «Другая Россия», которую основал Эдуард Лимонов, сообщили, что его проводы будут закрыты для публики и для СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767025" frameborder="0"></iframe> Умер Эдуард Лимонов.

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