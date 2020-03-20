Пиво без водки – деньги на ветер

В последнее время Минздрав России проводит агрессивную политику по ограничению продажи алкоголя. В прошлом году пытались лоббировать законопроект, запрещающий продажу крепкого алкоголя (более 16,5%) людям младше 21 года, в этом году настал черед инициативы об ограничении оборота алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Инициативы обсуждались в различных ведомствах, религиозных и общественных организациях. Так, например, ограничения по возрасту продажи крепкого алкоголя встретили многочисленные возражения экспертов.

С ПОЗИЦИИ МЯГКОЙ СИЛЫ

Проблема алкоголизма в России стоит остро. Эксперты называют ее нередко третьей бедой - сразу после дураков и дорог. Бороться с «зеленым змием» пытались разными способами: и утверждали «сухой закон», и прививали обществу культуру умеренного употребления алкоголя.

Вспомним самые известные антиалкогольные кампании. Впервые борьба с пьянством в нашей стране началась в 1914 году, которую Николай II приурочил к началу Первой Мировой войны. Что обернулось настоящим бумом самогоноварения. Причем, «сухой закон» действовал и после Октябрьской революции — руководство Страны Советов отменило его только в 1923 году, когда трещавшему по швам бюджету потребовался новый (а на самом деле хорошо известный) источник финансовых вливаний.

В 1929 году была развернута советская кампания по борьбе с пьянством. Но уже в 1930 году кампанию остановили, так как в Кремле свели дебет с кредитом и пришли к выводу, что отказ от продажи водки привел к катастрофическому падению налоговых поступлений. Поэтому было решено наоборот увеличить выпуск спиртной продукции «в рамках укрепления обороноспособности страны». А широко известная горбачевская антиалкогольная кампания 1985 года привела не только к дыре в бюджете, но и к увеличению количества отравлений различными спиртосодержащими жидкостями и самогоноварению.

В последние годы борьба с алкоголизмом в России ведется с позиции мягкой силы. Ужесточаются нормы, связанные с оборотом алкоголя, и журналисты чуть ли не каждый день сообщают о закрытии очередной торговой точки, продающей контрафакт. Но дальнейшее «закручивание гаек», похоже, становится все менее эффективно.

«Жесткие запреты на рынке алкоголя приводят к процветанию теневого бизнеса и коррупции правоохранительной системы, бороться с которыми крайне трудно», - цитировал главу Якутии Айсена Николаева информационно-аналитический портал SakhaNews.

И хотя антиалкогольная кампания последнего десятилетия была наименее жесткой, в тоже время она дала наилучший результат. Если в 2011 году среднестатистический россиянин выпивал 18 литров чистого алкоголя в год (в пересчете на спирт), то к 2018 потребление снизилось до 9,3 литров.

Статистика, разумеется, не может не радовать. Добиться этого удалось как за счет целого комплекса ограничительных мер, среди которых и ужесточение правил торговли, повышение стоимости спиртных напитков и самое главное формирование культуры здорового образа жизни. Россияне все чаще выбирают легкие алкогольные напитки, и в этом смысле мы вполне вписываемся в общемировой тренд.

Спрашивается, если мягкая политика ограничений и прививание обществу культуры умеренного употребления алкоголя дает результат, зачем возвращаться к жестким запретам, которые себя не оправдали?

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Вот уже почти год общественность публично обсуждает спорные поправки в закон об обороте алкогольной продукции. Документ предусматривает запрет на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта более 16,5% людям младше 21 года (сейчас реализация водки и другого крепкого в магазинах разрешена с 18 лет). Инициатива выглядит привлекательной, но Правительство эти поправки не оценило, а эксперты обратили внимание на ряд существенных проблем, в случае их принятия. В частности, отмечается, что изменение правил на алкогольном рынке может привести к сложностям при проведении торговых операций как внутри страны, так и в рамках ЕАЭС. Однако главное, на что обращают внимание эксперты Минэкономразвития – это возможный рост контрафактной продукции и правонарушений.

«Необоснованный запрет продажи алкогольной продукции для определенной категории потребителей может привести к увеличению уровня нелегальных продаж, а также привести к росту теневого рынка производства и оборота алкогольной продукции», - прямо говорится в пояснительной записке. - Кроме того, эксперты отмечают, что данные ограничительные меры будут способствовать «росту потребления суррогатной алкогольной продукции молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года, что в свою очередь вызовет существенно более серьезные проблемы для здоровья».

У сторонников поправок свои аргументы.

«Возрастная планка в 21 год – это самая научно обоснованная позиция, потому что именно к этому возрасту у человека завершается биологическое созревание и сопротивляемость организма развитию алкогольной зависимости становится максимальной», - заявлял по этому поводу в интервью «Комсомольской правде» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

КАКОЙ АЛКОГОЛИЗМ ПОЛЕЗНЕЕ?

Действительно, есть ряд исследований, которые подтверждают, что чем позднее человек начинает употреблять алкоголь, тем лучше для здоровья. Но, во-первых, данные этих исследований не являются общепризнанными, а во-вторых, во всех этих научных работах речь идет об алкоголе в целом, а не о крепком алкоголе. На это, кстати, обратили внимание и в Минэкономразвития, отметив, что авторы поправок не предоставили никаких научных обоснований тому факту, что в качестве пограничного показателя был предложен алкоголь в 16,5%. Естественно, возникает вопрос - раз нет научных данных, то откуда появился показатель в 16,5% и почему авторы поправок считают, что алкогольный напиток крепостью 16,5% менее вреден, чем продукция с содержанием этилового спирта 17%?

А сколько таких пограничных ситуаций…

«Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу, окончательное формирование которого, согласно сводному отчету, происходит к 21 году, в отличие от потребление пунша крепостью 20%, - читаем заключение Минэкономразвития.

Откуда такое стремление запретить только крепкий алкоголь? Ответ, возможно, кроется в заявлении бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой: «В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе, на форму потребления алкоголя в будущем».

Иначе говоря, под видом борьбы с алкоголем, молодежь пытаются приучить пить вместо водки пиво, алкогольные коктейли и другую бурду? Хотя есть целый ряд авторитетных медицинских исследований, доказывающих, что регулярное употребление пива лишь выглядит безобидным, а на самом деле последствия пивного алкоголизма хоть и проявляются позднее, но также чрезвычайно опасны для здоровья человека.

Эксперты сильно сомневаются, что новый закон решит проблему алкоголизма в нашей стране. Но в чем они уверены: ограничения для одних участников рынка автоматически означают преференции для других. От принятия поправок, ограничивающих продажу крепкого алкоголя лицам от 18 до 21 года, выиграют производители пива, недорогих алкогольных напитков и спиртосодержащих коктейлей непонятного происхождения.

Создает поле для развития коррупции и правонарушений в системе торговли. Сегодня и так запрет на потребление алкоголя до 18 лет плохо исполняется, а может стать еще хуже... Больше того, складывается весьма странная картина: служить в армии и голосовать можно, а потреблять крепкий алкоголь нельзя?

Как же все-таки еще снизить потребление алкоголя среди молодежи? Аналитики предлагают два выхода: либо запрещать продажи любого алкоголя людям до 21 года (то есть совсем весь, как это сейчас установлено для не достигших 18 лет), либо перестать закручивать гайки и продолжить работу по постепенному оздоровлению образа жизни россиян, что автоматически сделает потребление алкоголя все менее привлекательным для молодежи.

Выбор за обществом и властями…