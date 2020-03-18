2020-03-18T20:42:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция с военных вертолетов и штрафы для родителей: какие фейки запускают в соцсетях про коронавирус

Эксперт объяснил, откуда берутся такие истории
Андрей АБРАМОВ
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Люди и рады тиражировать вбросы все это по бесконечным чатам Viber и WhatsappЛюди и рады тиражировать вбросы все это по бесконечным чатам Viber и WhatsappФото: Shutterstock
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Стоит сегодня появится какой-либо угрозе — интернет-тролли отвечают порцией фейков. А люди и рады тиражировать все это по бесконечным чатам Viber и Whatsapp. «Комсомолка» собрала явные фейки про коронавирус, на которые можно наткнуться в сети - и которые являются дезинформацией.

1. Дезинфекция с воздуха

Встречается несколько вариацией этого слуха. В одной из них "источником" называют военных. Все очень напоминает историю про клещей, которых ежегодно якобы разбрасывают в каждом городе

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить»

Встречается несколько вариацией этого слуха

Встречается несколько вариацией этого слуха

2. Штрафы за визит в школу

Еще одна байка из родительских чатов. Появилась после того, как в большинстве городов России, школьников перевели на свободное посещение. Где-то объявили принудительные каникулы.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проходить рейды по школам! Если вдруг ребенок оказывается в школе по таким причинам, как дополнительные занятия, кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах — родителей накажут штрафом. Срочно разошлите информацию по родительским чатам».

Кстати, подобный ход событий сейчас невозможен юридически. Никакого закона, который бы позволил наказывать рублем за ребенка, вышедшего на улицу в карантин, не существует.

Еще одна байка из родительских чатов

Еще одна байка из родительских чатов

3. Как провериться на коронавирус

Один из самых забавных вбросов. Он не столько пугает, сколько служит проверкой на сообразительность.

«Как проверить в домашних условиях не больны ли вы начальной стадией [коронавируса]. Делаете глубокий вдох, затем выдох. И задерживаете дыхание на 30 секунд. Если не испытываете дискомфорта, то все в порядке».

Один из самых забавных вбросов

Один из самых забавных вбросов

4. Вводят военное положение

В сети гуляют кадры, как по подмосковным шоссе шествуют колонны военной техники: БТР, Камазы с солдатами. Кадры сопровождают подписи о том, что в город стягивают войска.

На деле все проще. Уже сейчас идёт подготовка к параду на 9 Мая. В центре пока не репетируют, только на невидимых для глаза обывателя территориях, вроде полигонов. На них и едет техника.

5. Столицу закроют

Анонимы уверяют, что в Москве якобы введут комендантский час, и перекроют въезды в город. Не хватает ещё купала над городом, как было в «Симпсонах» и паре фильмов. Мэрия Москвы назвала подобные сообщения ложью.

6. Принудительная дезинфекция

Фейк, которому стоит отнеситесь с особым вниманием, потому что его могу использовать мошенники. Особенно, чтобы обмануть пожилых. Дескать приказано провести принудительную дезинфекцию квартир в связи с экстренными мерами. Это, конечно, выдумки. Никакие отряды обеззараживателей по квартирам не ходят.

КОММЕНТАРИЙ

Кто и зачем распространяет фейки

— Здесь могут быть заинтересованы несколько сторон, — рассуждает политолог, социолог Михаил Галицкий. — Первые делают с коммерческим умыслом. Сюда можно отнести слухи о дефиците продуктов. Так можно ускорять продажи. Соль, крупы, средства гигиены, когда в обществе нет истерии, не пользуются таким же спросом как хлеб и молоко

Вторые распространяют фейки, чтобы посеять панику. Это вид хулиганства, у которого даже есть название — «белый террор». Но кто за ним стоит — вопрос. Два варианта: просто забава или отработка цели — посеять панику в обществе. Это черные политтехнологии.

Не думайте, что фейки гуляют только в России. В Англии, например, сейчас обсуждают, якобы от коронавируса умрут 70% населения, а выжившие обретут стойкий иммунитет. В США во время каждой эпидемии вырастает спрос на оружие и строительство индивидуальных бункеров. Вы удивитесь, но всему виной мысль, которая транслируется комиксами и фильмами очень давно — вдруг наступит зомби-апокалипсис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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