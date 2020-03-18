Дезинфекция с военных вертолетов и штрафы для родителей: какие фейки запускают в соцсетях про коронавирус

Стоит сегодня появится какой-либо угрозе — интернет-тролли отвечают порцией фейков. А люди и рады тиражировать все это по бесконечным чатам Viber и Whatsapp. «Комсомолка» собрала явные фейки про коронавирус, на которые можно наткнуться в сети - и которые являются дезинформацией.

1. Дезинфекция с воздуха

Встречается несколько вариацией этого слуха. В одной из них "источником" называют военных. Все очень напоминает историю про клещей, которых ежегодно якобы разбрасывают в каждом городе

«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить»

Встречается несколько вариацией этого слуха

2. Штрафы за визит в школу

Еще одна байка из родительских чатов. Появилась после того, как в большинстве городов России, школьников перевели на свободное посещение. Где-то объявили принудительные каникулы.

«В целях безопасности с завтрашнего дня будут проходить рейды по школам! Если вдруг ребенок оказывается в школе по таким причинам, как дополнительные занятия, кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах — родителей накажут штрафом. Срочно разошлите информацию по родительским чатам».

Кстати, подобный ход событий сейчас невозможен юридически. Никакого закона, который бы позволил наказывать рублем за ребенка, вышедшего на улицу в карантин, не существует.

Еще одна байка из родительских чатов

3. Как провериться на коронавирус

Один из самых забавных вбросов. Он не столько пугает, сколько служит проверкой на сообразительность.

«Как проверить в домашних условиях не больны ли вы начальной стадией [коронавируса]. Делаете глубокий вдох, затем выдох. И задерживаете дыхание на 30 секунд. Если не испытываете дискомфорта, то все в порядке».

Один из самых забавных вбросов

4. Вводят военное положение

В сети гуляют кадры, как по подмосковным шоссе шествуют колонны военной техники: БТР, Камазы с солдатами. Кадры сопровождают подписи о том, что в город стягивают войска.

На деле все проще. Уже сейчас идёт подготовка к параду на 9 Мая. В центре пока не репетируют, только на невидимых для глаза обывателя территориях, вроде полигонов. На них и едет техника.

5. Столицу закроют

Анонимы уверяют, что в Москве якобы введут комендантский час, и перекроют въезды в город. Не хватает ещё купала над городом, как было в «Симпсонах» и паре фильмов. Мэрия Москвы назвала подобные сообщения ложью.

6. Принудительная дезинфекция

Фейк, которому стоит отнеситесь с особым вниманием, потому что его могу использовать мошенники. Особенно, чтобы обмануть пожилых. Дескать приказано провести принудительную дезинфекцию квартир в связи с экстренными мерами. Это, конечно, выдумки. Никакие отряды обеззараживателей по квартирам не ходят.

КОММЕНТАРИЙ

Кто и зачем распространяет фейки

— Здесь могут быть заинтересованы несколько сторон, — рассуждает политолог, социолог Михаил Галицкий. — Первые делают с коммерческим умыслом. Сюда можно отнести слухи о дефиците продуктов. Так можно ускорять продажи. Соль, крупы, средства гигиены, когда в обществе нет истерии, не пользуются таким же спросом как хлеб и молоко

Вторые распространяют фейки, чтобы посеять панику. Это вид хулиганства, у которого даже есть название — «белый террор». Но кто за ним стоит — вопрос. Два варианта: просто забава или отработка цели — посеять панику в обществе. Это черные политтехнологии.

Не думайте, что фейки гуляют только в России. В Англии, например, сейчас обсуждают, якобы от коронавируса умрут 70% населения, а выжившие обретут стойкий иммунитет. В США во время каждой эпидемии вырастает спрос на оружие и строительство индивидуальных бункеров. Вы удивитесь, но всему виной мысль, которая транслируется комиксами и фильмами очень давно — вдруг наступит зомби-апокалипсис.