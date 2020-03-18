2020-03-18T21:49:16+03:00
Политика

Землю с братских могил заложат в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных сил России

Сергей Шойгу считает, что у потомков погибших должно быть место, куда они могут прийти и поклониться
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территорииЗемлю поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территорииФото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда» объяснил значение акции «Горсть памяти». Ее основная цель - сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма.

«Ну, представьте себе, семья знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести. Но где искать могилу, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем? Поэтому мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти туда, - пояснил Сергей Шойгу. Это такая своего рода большая братская могила. Потому что мы не знаем, кто и как завтра себя поведет, где и какой памятник будет снесен».

Акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Землю с братских могил советских воинов планируется собрать не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории, в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

«Чтобы родственник участника войны мог прийти туда и знать, что это земля с братской могилы, где он захоронен. Хоть за рубежом сейчас, может быть, не чтят и не уважают нашу историю, наших предков погибших, но у меня есть возможность поклониться. Должно быть место, куда они могут прийти, пообщаться с ними», - добавил Шойгу.

Стоит отметить, что Сергей Шойгу довольно ревностно относится к памятникам советским воинам. Так, например, глава Минобороны призывал принять закон о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов за рубежом. Не секрет, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов в некоторых странах Европы. «Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют. Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями", - сказал Шойгу. Эту норму министр предлагал утвердить в качестве дополнения к Уголовному кодексу РФ отдельной статьей, а наказание за такое правонарушение будет составлять до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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