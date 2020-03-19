5 полезных привычек и идей, которые пригодятся после карантина

Пандемия все равно рано или поздно закончится. Может, через месяц, а может, к лету - у экспертов разные прогнозы. Мы ворчим, вынужденные изменить привычный уклад жизни. Однако некоторые новые привычки могут оказаться полезными, даже когда о коронавирусе забудут.

1. Чаще мерить температуру

До того как школы Москвы и Подмосковья отпустили на внеплановые трехнедельные каникулы, в учебных заведениях стали измерять температуру. Пришел на уроки с жаром - отправили ребенка обратно домой и доложили в поликлинику.

Мера вполне может пригодиться и против сезонного гриппа и ОРВИ, когда школы становятся рассадниками вирусов. Как бы тщательно ни намывали полы хлоркой, дети весь день лицом к лицу. А если на входе в здание разворачивать больных школяров, можно избежать закрытия классов на карантины.

Кстати, процедура эта сейчас занимает секунду. Давно продают бесконтактные термометры, которые считывают темпертуру тела.

- «Температурный режим» не помешает в любой сезон заболевания ОРВИ. Передача инфекции через капли слюны - наиболее вероятный из способов заражения. Необязательно напрямую от чихающего. Слюна может попасть на поверхности, одежду, которые потрогает другой, потом коснется руками глаз и так может заразиться. Поэтому надо обязательно мерить температуру, чтобы сразу изолировать заболевшего. Кстати, не помешает завести градусники и на предприятиях, - считает эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко.

2. Обработка ультрафиолетом

Также из-за коронавируса Департамент образования столицы распорядился кварцевать классы. Доказано: вирусы гибнут под ультрафиолетом. Тоже полезная штука в сезон ОРВИ.

- В школах следует использовать закрытые лампы - это указание прописано в инструкции Депздрава. Иначе можно получить ожог глаз. Во время кварцевания из помещения надо выйти. И проветрить его после процедуры. В воздухе накапливается озон - он убивает бактерии, но при больших концентрациях токсичен для организма, - объяснила «КП» педиатр Евгения Аксакова.

Поберечь сотрудников могут и руководители офисов. Только придется вменить уборщицам в обязанности включать и выключать устройства.

3. Умеренная брезгливость

Прихожу по утрам в офис - сразу мою руки. Двери и кнопку лифта толкаю исключительно костяшками пальцев. В метро стараюсь не держаться за поручни, а прислониться к стене. Меры, которые не помешают в любое время!

А помните, пару лет назад СМИ пестрели заголовками, что частое мытье рук - вред?

- Это неправда. Мытье рук - эффективный способ профилактики инфекций. Польза от обработки куда выше, чем обсуждаемый вред мыла для кожи. Помните, что один из главных путей попадания вируса в организм - через руки на слизистые. Мыть руки нужно после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общего пользования, перед едой и готовкой пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию - не менее 20 секунд, - объяснила эпидемиолог Наталья Устименко.

Еще одна полезная привычка - относиться ко всем невзгодам с юмором. Что пытаются делать и коллектив «Комсомолки», и наши читатели.

4. Отказаться от туристических суеверий

Миллионы путешественников ежедневно добровольно подвергают себя опасности. Как, будучи в Вероне, удержаться от соблазна потрогать грудь Джульетты? А ведь героине Шекспира, к слову, всего 13 лет... Можно вспомнить и затертые до блеска скульптуры московской подземки.

- На руках человека содержится естественный жир. Во-первых, это среда для развития бактерий. Во-вторых, прикосновения стирают поверхностный слой скульптур. В прошлом году мы запустили флешмоб с призывом не тереть носы собакам на станции метро «Площадь Революции». Так мы буквально стираем нашу историю. Вся станция - это памятник архитектуры, который находится под охраной государства, - рассказала «КП» пресс-секретарь Музея архитектуры им. Щусева Анна Жукова.

Правда, есть и другое мнение. Во всем мире люди терли и трут скульптуры, надеясь если не на чудо, то хотя бы на удачу. Бронзовому святому Петру в главном соборе Ватикана, фигурально выражаясь, сточили стопы до косточек. Люди верят, а вера порой помогает там, где все остальное бессильно... Кстати, во многих городах специально ставят «скульптуры на счастье», тереть которые не возбраняется, а рекомендуется.

5. Работа на удаленке

Большинство работодателей Москвы последовали рекомендациям чиновников и отправили сотрудников по домам. С одной стороны, компания экономит. Например, можно сократить количество площадей и меньше платить за аренду.

- Но производительность труда на удаленке снижается. Домашняя работа расхолаживает. Особенно тех, у кого проблемы с дисциплиной, - предупреждает специалист по персоналу Антон Гречковский.

Психолог Екатерина Фролова смотрит на удаленную работу с другого ракурса:

- Все зависит от человека. Кто-то - свободный художник, а другой раскрывает свои сильные стороны в команде. Плюс офис - это тусовка, которая развлекает и тренирует социальные навыки. В моей практике были случаи, когда люди 5 - 10 лет работали на удаленке и превращались во флегм. Никакого желания выйти из дома. И когда приходилось искать новую работу в офисе, походы туда им давались тяжело.

Вопрос дня: Чему хорошему и полезному может научить нас коронавирус?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Чему хорошему и полезному может научить нас коронавирус?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы:

- Казалось бы, все вот-вот начнут друг от друга шарахаться, но эта общая угроза могла бы, наоборот, сделать нас ближе. И не в том смысле, что скоро появится приложение для знакомств карантиндер. Смысл в ответе на древний вопрос: кто мой ближний? А он, ближний, - это просто тот, кому надо помочь. Говорят, там и тут возникают новые тимуровцы, которые, понимая, что сами по малолетству едва ли в зоне риска, пособляют с покупкой еды или лекарств, или выгулом собак пожилым людям или тем, у кого слабая иммунная система. Такое движение милосердия и спасения должно стать массовым.

Виталий МАНКЕВИЧ, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей:

- После всемирной пандемии люди станут внимательнее относиться к своим сбережениям, задумываться о средствах на черный день. Также карантин - отличное время закрыть недостающие пробелы в образовании. Наверное, каждый имеет дома у себя стопку непрочитанных книг, а в компьютере «запылилась» папка «тренинги».

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Можно попробовать находить плюсы даже в такое жуткое время. Отсутствие пробок, тишина и пустота на улицах. Непоказная мода на ЗОЖ и маски. Кстати, людей в масках по-прежнему единицы.

Катя СОЛНЕЧНАЯ, маркетолог:

- Теперь в течение дня можно помедитировать, можно самим приготовить обед и не спеша съесть его свеженьким, больше проводить времени с родными.

Марина ПОЗИНА, психолог:

- Критическому мышлению. И быть психологом самому себе. Вирус и сложившаяся вокруг ситуация заставили нас выйти из зоны комфорта и спрашивать себя: «Что я боюсь?», «Что заставляет меня так действовать?» Болезнь пройдет, а привычка рационализировать любое свое действие останется.