Котик, надень маску: ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

18 марта в Гонконге скончалась собака, у которой подозревали заражение коронавирусом SARS-CoV-2. То есть тем самым, который сейчас бушует во всем мире среди людей. Это был 17-летний пес породы померанский шпиц. У его хозяйки в конце февраля обнаружили коронавирус, женщину положили в больницу. Заодно врачи решили сделать тесты домашнему питомцу. Анализ брали несколько раз, и один из тестов оказался положительным. При этом выраженных симптомов болезни у животного не было.

13 марта шпица на всякий случай проверили еще раз. Результат — отрицательный. А через 5 дней собака умерла. Владелица не разрешила сделать вскрытие. Эксперты предполагают, что с большой вероятностью животное могло скончаться от старости.

Чуть раньше представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила журналистам, что в настоящий момент нет подтверждения передачи коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке. История с померанским шпицем пока вызывает много вопросов, этот пример нужно изучать, отметила Керкхове.

Что думают ученые о возможности обитания коронавируса SARS-CoV-2 в организме наших домашних питомцев? Об этом рассказала на своем ютьюб-канале российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова.

- Основные входные ворота для проникновения коронавируса в организм «жертвы» — рецептор АСЕ2. Это особый белок в наших клетках, вирус «угоняет» его и использует в своих корыстных целях, - поясняет Анча. - Недавно опубликована научная статья по результатам исследования, посвященного рецепторам АСЕ2 у различных животных. Выводы очень любопытные.

- У мышей (сухопутных, а не летучих, от которых к нам приходят коронавирусы. - Ред.) и крыс структура этого рецептора такова, что они заразиться новым коронавирусом в принципе не могут.

- А вот у кошек рецептор АСЕ 2... точно подходит для коронавируса SARS-CoV-2! Это показало молекулярное исследование. Судя по нему, вирус может соединяться как с человеческим рецептором, так и с кошачьим. Однако не все так просто. Возможность «пристыковки» вируса еще не означает, что он будет способен развиваться в организме и вызовет заболевание. В этом вопросе пока пробел. «До сих пор не известно, способен ли организм кошек поддерживать размножение SARS-CoV-2 и могут ли они болеть», - разводит руками Анча Баранова. Пока, по всей видимости, исследователям просто не до того, чтобы начать массово тестировать домашних любимцев. Слишком тяжелая ситуация с заболеваемостью людей.

Зарегистрированных случаев COVID у кошек и заражения от них хозяев на сегодня нет.

- Что касается собак, то их рецептор АСЕ 2 на совместимость с коронавирусом до сих пор никто не проверял, - продолжает профессор Баранова. - В то же время описан один случай заражения собаки SARS-CoV-2 — по-видимому, от хозяина (см. выше). Болезнь у собаки протекала слабо, практически бессимптомно. Но вирус в анализах выделялся. Пока не известно, является ли это единичным случаем. Возможно, что это исключительная, редкая ситуация. Вирус смог «прицепиться», поскольку у очень пожилой собаки была подорвана иммунная система. Или же собаки на самом деле могут болеть и переносить коронавирус. Думаю, что в скором времени мы об этом узнаем.

ВОПРОС В ТЕМУ

А если погладить животное, на которое кто-то кашлянул?

Врачи-инфекционисты говорят, что люди чаще всего заражаются COVID, прикоснувшись к поверхностям, куда попали капли слюны и слизи больного при кашле и чихании. Дотрагиваясь потом до носа, рта или глаз, мы с удобством доставляем вирусные частицы в свой организм. А что, если кто-то покашляет вблизи домашнего питомца? Сохранится ли вирус, скажем, на шерсти, откуда мы можем подцепить его, гладя своего любимца?

Об исследованиях выживания SARS-CoV-2 на таких объектах пока не известно. В то же время некоторые китайские врачи и медсестры очень коротко стриглись, объясняя это тем, что именно в волосках вирус сохраняется особенно хорошо и удалить его оттуда труднее.

В любом случае элементарные правила гигиены говорят о том, что после общения с домашними питомцами руки нужно мыть всегда. Независимо от эпидемии коронавируса.

СПРАВКА «КП»

SARS-CoV-2 – коронавирус нового типа.

COVID-2019 — болезнь, которую вызывает коронавирус.