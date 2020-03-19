2020-03-19T01:40:06+03:00
Звезды

Алексей Панин не может улететь с Маврикия после того, как его сняли с рейса из-за дебоша

Авиакомпания отказывается доставлять актера-скандалиста в Москву
Ирина СУХАНОВА
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Алексей Панин застрял на Маврикии. Фото: Инстаграм.Алексей Панин застрял на Маврикии. Фото: Инстаграм.
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Алексей Панин снова в эпицентре скандала. 42-летний актер застрял на острове Маврикий после того, как его сняли с рейса за дебош, устроенный на борту самолета. Артист-скандалист не может вылететь домой, поскольку авиакомпания Air France отказывается перевозить проблемного пассажира.

Улететь с острова Панин пытался уже во второй раз. Днем ранее актер должен был вылететь в Москву через Париж, но что-то пошло не так. В итоге Панин сутки провел в аэропорту, пытаясь попасть на следующий рейс.

Авиакомпания согласилась переоформить ему билеты, взяв с Алексея обещание, что он не будет куролесить во время полета. Но это же Панин – соблюдать спокойствие ему так же сложно, как не дышать. Едва попав на борт воздушного судна, артист начал скандалить. Дебошира сняли с рейса, и теперь авиакомпания Air France категорически отказывается иметь с ним дело. Сейчас рассматривается вопрос о возвращении скандального артиста на родину, вплоть до эвакуации из-за ограниченного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, сообщает источник портала NEWS.ru.

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Всё ! Долой нудизм ! С сегодняшнего дня только в купальнике. #АлексейПанин #Панин #радость #свобода #любовь
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А ведь как красиво все начиналось! На солнечный остров в Индийском океане Панин отправился, презрев все предупреждения об опасности коронавируса. Актер даже заявил, что его не пугает двухнедельный карантин, который ему придется отсидеть по возвращении домой.

На Маврикии Панин – известный приверженец нудизма – немедленно сфотографировался обнаженным. Актер распластался на животе на песочке, подставив голый зад солнцу. Инстаграм немедленно разразился по этому поводу шутками. «Так вот откуда взялись эти маленькие дырочки по всему пляжу», «Решил немного пляж пропахать?», «Надо было на спинку лечь. В целом вы нам полностью знакомы», «Осторожно, там в песке крабы водятся, могут покусать», - написали фолловеры в комментариях.

Панин обиделся и в ответ сфотографировался на пляже в красном бикини.

- Всё! Долой нудизм! С сегодняшнего дня только в купальнике, - сообщил Алексей.

Купальник он, видимо, позаимствовал у своей подруги, с которой отдыхал на острове в отеле «InterContinental Resort Mauritius». Судя по всему, коротко стриженая блондинка, снимками которой актер делился в Инстаграме, для него не просто приятельница.

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Если у вас могут быть одновременно свобода и любовь, вам больше ничего не нужно.
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Судьба девушки Панина неизвестна: при хорошем раскладе ей удалось улететь с Маврикия и вернуться в Москву до того, как Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза. При плохом раскладе она застряла вместе с Паниным на Маврикии и ждет возможности вернуться на родину вместе с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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