«Температура прошла»: Заболевшая коронавирусом Куриленко рассказала, какие препараты помогли ей побороть болезнь

Ольга Куриленко продолжает лечение от коронавирусной инфекции: актриса сидит дома в Лондоне на карантине и принимает препараты, которые ей назначили врачи. 40-летняя "девушка Джеймса Бонда" вышла на связь с поклонниками и опубликовала в Инстаграме новый снимок. Ольга сфотографировалась в медицинской маске и поделилась хорошими новостями о своем самочувствии.

- Привет всем! Я чувствую себя сегодня лучше. Моя температура прошла! – написала звездная пациентка.

О том, что она больна коронавирусом, Куриленко сообщила в соцсети три дня назад. Актриса поделилась душераздирающей историей: у нее подскочила температура до 39 градусов, она очень плохо себя чувствовала. Но врачи в Лондоне все равно отказались ее госпитализировать. Свой отказ медики аргументировали тем, что больницы переполнены, и они помещают в стационар только гораздо более тяжелых пациентов, которые борются за жизнь. Ольгу отправили домой, взяв у нее анализ на коронавирус. Тест оказался положительным.

Почти неделю у Куриленко держалась температура больше 38 градусов. Но теперь она идет на поправку. В новом посте для Инстаграма актриса подробно рассказала, какие препараты она принимает.

olgakurylenkoofficial Hello everyone! I m feeling better today. My fever is gone!

"Мне сказали принимать парацетамол на случай, если у меня будет слишком высокая температура и сильная боль, - написала Ольга. - Еще я принимаю витамины и добавки. Обратите внимание, что эти витамины НЕ излечивают коронавирус, а только помогают укрепить иммунную систему для борьбы с болезнью! Вот что я пью:

Пантотеновая кислота - витамин В5 - жизненно важен для здоровья. Как все комплексные витамины группы В, витамин В5 помогает организму преобразовывать пищу в энергию.

Витамин Е - это жирорастворимое, незаменимое питательное вещество с противовоспалительными свойствами. Витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, функцию клеток и здоровье кожи. Это антиоксидант, который эффективно борется с воздействием свободных радикалов, вызываемых метаболизмом пищи и токсинами в окружающей среде.

Витамин С – ну это само собой разумеется.

Куркумин (или Куркума) - противовоспалительное, антиоксидантное средство.

Цинк - помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.

Я также принимаю коллоидное серебро, но, пожалуйста, будьте осторожны: на некоторых сайтах есть предупреждения, что оно не каждому подходит и может вызывать побочные эффекты".

Поклонники в комментариях желают Ольге скорейшего выздоровления. Актриса не рассказывает о своей семье, но, видимо, ее близкие остаются на карантине вместе с ней. У Куриленко есть 4-летний сын Александр от отношений с актером Максом Беницем (пара рассталась). Воспитывать мальчика Ольге помогает ее мама Марина Алябушева. Сейчас актриса снова влюблена – в Лондоне она живет с актером британо-аргентинского происхождения Беном Курой, он младше Куриленко на 9 лет.

olgakurylenkoofficial Ольга с бойфрендом Беном Курой.

Заболевшая актриса признается, что понятия не имеет, где она подцепила коронавирус. Инфекция может надолго оставаться на различных поверхностях – например, на дверных ручках. Возможно, Ольга контактировала с кем-то из заболевших, но вспомнить, с кем именно, теперь не может.