В Подмосковье подготовили паспорт уникального памятника природы

В Минэкологии Подмосковья спроектировали паспорт памятника природы площадью более 1 тыс. га, расположенного в городском округе Щелково, между поселком Клюквенный, деревнями Воря-Богородское и Алексеевка 2-я, СНТ «Фаза», селом Петровское, СНТ «Озерный» и детским лагерем «Искра».

"Никольская лесная дача" с XVIII века является образцом научного лесоводства. В 1768 году она была генерально межевана землемером секунд-майором Травиным.

Первые насаждения в "Никольской лесной даче" появились в 1846 году, и, по словам пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области, некоторые сосны растут на территории до сих пор.

За период с 1872 по 1884 г. в Никольской даче было заложено лесных культур на площади 240 десятин. В этот период владелец Никольской дачи купец 1-й гильдии Д. С. Лепешкин организовывает первую в Московской губернии сушилку, в которой вырабатывались доброкачественные семена сосны и ели. Тогда же ученый-лесовод, профессор Петровско-Разумовской академии, М. К. Турский проводит первое научно обоснованное лесоустройство дачи, а также закладывает 113 пробных площадей, охвативших все типы лесных насаждений.

На сегодняшний день особо охраняемая природная территория (ООПТ) включает уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы. Режим особой охраны подразумевает запреты на любую хозяйственную деятельность, которая способна нанести ущерб ценным экосистемам, подчеркивают в министерстве.

При проектировании памятника природы выявлены места обитания 79 видов позвоночных, относящихся к 18 отрядам пяти классов, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, два вида рептилий, 49 видов птиц и 18 видов млекопитающих, в том числе рептилия веретеница ломкая, внесенная в Красную книгу Подмосковья. Есть на территории "Никольской лесной дачи" и краснокнижные обитатели - бабочки павлиний глаз, перламутровка северная, переливница большая, а также три вида охраняемых растений. Объектом особой охраны является также колония сизых чаек на озере Черное (Большое) и участки старовозрастных лесных насаждений.