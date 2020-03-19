Владимир Путин: Я же работаю каждый день, я не царствую

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, рассказав о своих планах после 2024 года. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты беседы.

САМЫЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС — ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

- Что нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?

- Если вы захотите. Вы хотите этого? Вопрос, в каком качестве?

- А вы в каком качестве себя видите?

- Не знаю, посмотрим. Впереди ещё много времени.

- Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше, с вашей-то высоты. Что там? Какие горизонты открываются?

- Нет, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей.

- Но то, что называется элитами, нервничают, Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна.

- Я понимаю. Это я понимаю. Вот элиты, да, могут нервничать.

- Вам это нравится?

- Нет. Это минус. Это, правда, минус, разбалансировка. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос.

- Ну то есть, если народ скажет: оставайтесь…

- Ну надо подумать будет. В каком качестве — это другой вопрос.

- Ну а в каком качестве?

- У меня сейчас нет ответа.

- Просто не готовы об этом говорить.

- Да. Ну впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно.

Рекламный щит в Новосибирке, зима 2018 года.Фото: Влад КОМЯКОВ

Я ВООБЩЕ НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЗДЕСЬ ОКАЖУСЬ

- Вы ведь не думали, что это всё так надолго затянется?

- Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.

- А сойти с дистанции на каком-то этапе?

- Ну, знаете, здесь и чувство ответственности же есть ещё за то, что происходит, как происходит, что будет происходить. Это очень…

- В 2008-м Вы знали, что в 2012-м вернётесь?

- Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была.

- Как Максим Галкин шутит, Путин — это не фамилия, а должность.

- Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы.

- А как вы относитесь к тому, что вас называют царём?

- Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.

- А источники информации?

- Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и достаточно много. Это и социология, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Это и прямое — и очень важно — прямое общение с людьми.

Участник первомайской демонстрации в Москве в футболке с портретом Путина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Знаете, помните, как Мюллер говорил: никому верить нельзя, мне — можно. Кому верите вы?

- Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные.

ПРО ТАКИХ, КАК ВЫ, ГОВОРИЛ ЛЕНИН

- Ну вы знаете, когда встречается человек с руководителем... Ну что, сразу вываливать на него проблемы?

- Кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чём-то. Кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов.

- Просто к тому, что, ну как бы мне кажется, фильтруют базар все. Вот я тоже, извините, сижу с вами разговариваю, тем не менее базар фильтрую, по многим причинам — не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.

- Между вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница, да.

- А в чём?

- Очень, очень про вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом. Что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа. Вот это к таким, как вы. Ничего плохого сюда не вкладываю. Простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 17. О планах после 2024 года и образе царя.

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