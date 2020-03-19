20% учителей не умеют работать с компьютерами

- Нам задали за день сделать десять упражнений из учебника, - жалуется одна моя знакомая.

- В электронном дневнике – длинное перечисление тем, которые нужно пройти за день! Да они в школе столько за урок не проходят! А тут, получается, мне с ним нужно садиться и все делать, - возмущается другая.

- Учительница в чате прислала список заданий, которые нужно выполнить на образовательной платформе, и умывает руки. Я же знаю, что там компьютер все автоматически проверяет и ей остается только занести оценки в журнал, - сообщает третья.

Люди дорогие, это все – не дистанционное обучение. И я, и мои коллеги уже писали о том, что у нас предостаточно ресурсов для онлайн обучения – и государственных, федеральных, и частных (которые сейчас бесплатны). Большинство – очень приличного качества (конкуренция). Просто прислать список упражнений, которые нужно пройти дома или отправить ссылки на видео урока на каком-нибудь ресурсе или на YouTube – это не дело.

Дистанционное обучение предполагает движение в две стороны. Ученик может посмотреть видео урока, но задача его учителя проверить, как он понял услышанное, закрепить материал, если нужно – подсказать другие ресурсы, где тему раскрывают по-другому, более понятно конкретно для этого школьника. Вот поэтому и говорят, что дистанционное обучение – это, с одной стороны, возможность подбора индивидуальной темпа изучения предмета для ученика, а с другой, - более сложное и трудоемкое дело для учителя. Не потому, что учитель не всегда дружит с новыми технологиями, а потому, что у него появляется больше инструментов для достижения цели и, как дирижеру, ему придется ими управлять, чтобы получить нужный результат.

Сколько в школах компьютеров?

Как раз на днях Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школой экономики совместно с двумя министерствами - науки и высшего образования, и просвещения, а также с Федеральной службой госстатистики выпустил свежий сборник «Индикаторы образования». И в нем есть как нельзя более актуальный раздел о школе и компьютерах. В 2017 году больше 82% муниципальных школ страны пользовались электронными журналами. Частные школы отставали – 52%.

Несложно предположить – за два года электронные журналы освоили еще больше образовательных учреждений. То есть, в принципе, почти все школы имеют возможность удаленно рассылать домашние задания и контролировать успеваемость. На конец 2017/2018 года в школах было 2,5 млн компьютеров. С доступом в интернет- чуть меньше 2 млн. В среднем по 60 компьютеров на школу. Это не много. Учтем еще, что много компьютеров не новые. Некоторые вообще еще с электронно-лучевыми экранами (списать старую технику школам непросто). И вот здесь у нас точно узкое место.

Сложно рассчитывать, что все учителя, которым сейчас предстоит работать в дистанционном режиме, имеют собственные мощные ноутбуки или планшеты. Мало того, это цифра никак не соответствует другой. В «Индикаторах…» подсчитали, что у нас на 100 учеников в муниципальных школах приходится 13,9 компьютера. Учитывая, что у нас в стране 16 млн школьников, компьютеров в школах в таком случае должно быть существенно больше, чем 2,5 млн устройств (см. предыдущий абзац). Чудеса…

Бояться ли учителя гаджетов?

На начало 2018/2019 учебного года 79,6% школьных учителей заявили, что используют персональные компьютеры в учебном процессе. С одной стороны, это оптимистичные цифры. С другой, выходит, что пятая часть учителей от новых технологий далеки, а некоторые до сих пор убеждены, что «интернет – это зло». И как они в этом случае будут вести дистанционные уроки? А никак! Будут задавать задания из учебника, в лучшем случае просить сфотографировать тетрадь с выполненным уроком и присылать ее по электронной почте (по нынешним временам очень древний способ коммуникации).

Тут выход один – подключать старшеклассников-добровольцев и в ускоренном темпе помогать таким учителям осваивать современные педагогические возможности. И хорошая новость здесь в том, что даже учителям, которые старались обойтись по старинке доской с мелом и указкой теперь придется осваивать компьютерную премудрость. От этого школы точно выиграют. И встряска в виде быстрого перехода на дистанционное обучение нашей системе образования не помешает.

А как у других?

По данным ЮНЕСКО, сейчас на карантин закрыты образовательные учреждения более, чем в 120 странах мира. Школьники и студенты сидят по домам. Это почти миллиард молодых людей. Для многих организована учеба на дому (или в общежитии). В Израиле, например, не стали мудрствовать лукаво, а пригласили ведущих учителей страны, составили единое расписание предметов для каждого класса и устроили видеотрансляцию уроков в YouTube. А потом уже, после онлайн занятий ученики должны связаться со своими учителями и разобрать те вопросы, которые не поняли, посмотрев видео. У нас так организовать дело нельзя (хотя это и заметно проще).

Во-первых, санитарные нормы о том, сколько времени ребенок имеет право проводить перед компьютером, никто не отменял (уж точно не шесть уроков подряд в день). Во-вторых, Израиль – страна маленькая. А у нас 11 часовых зон. И в-третьих, у нас есть множество образовательных платформ для школьников, предполагающих интерактивные занятия. Грех ими не воспользоваться.

Риски

На днях Всемирный банк начал публикацию серии статей о том, как в разных странах меняется процесс школьного обучения из-за угрозы распространения коронавируса. Россия действует в логике мирового сообщества. Но вот что подчеркивают специалисты банка, которые занимаются изучением систем образования в разных странах. Продолжительное закрытие школ может аукнуться для плохо успевающих школьников. Такие дети не мотивированы учиться и вряд ли будут усердно заниматься онлайн (и не факт, что у них есть для этого условия – компьютер, например).

Мало того, не каждая семья может обеспечить присмотр за ребятами, которые вместо школы должны сидеть дома. Есть и социальная проблема – во многих странах дети из социально незащищенных семей получали в школе бесплатное питание. В Испании, например, таким семьям правительство компенсирует такую потерю, перечисляя семье деньги на питание. Вопрос сейчас в том, «продолжительное закрытие» - это на какой период? Пока наши школы ушли на неделю каникул и на две недели дистанционных занятий.

Понятно, что скоро все устаканится и ребята с родителями привыкнут к новой форме обучения. Но, конечно, оставлять дистанционное обучение (даже несмотря на его явные плюсы) как единственную форму никто не собирается. В Китае и Юго-Восточной Азии школы уже начали открываться после карантина. Будем надеяться, что и мы поскорее пройдем подозрительные времена и выйдем из них с новым опытом, полезным для системы образования и для семей.

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