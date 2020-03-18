Кто будет учить детей и перенесут ли ЕГЭ: главные ответы на вопросы о дистанционной учебе в школах

Коронавирус подложил конфетку школьникам и свинью учителям. Чтобы предотвратить распространение болезни, весенние каникулы в этом году перенесли пораньше, а пока в школах вводится свободное посещение и дистанционная учеба. Многие родители восприняли такой формат как личный вызов: ну всё, теперь учить детей придется самим!

Чтобы разобраться, как теперь будет организована учеба в школах, сдача ЕГЭ и ВПР, и финальные туры школьных олимпиад, мы задали несколько наивных вопросов министру просвещения Сергею Кравцову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, а также директорам школ и экспертам из регионов.

1. Обязательно ли оставлять детей дома?

– С понедельника по 12 апреля включительно в школах будут объявлены весенние каникулы – в 75 процентах школ они и так начались бы на следующей неделе, но есть школы, которые учатся по триместрам, и мы попросили их подвинуть сроки, - отмечает министр образования Сергей Кравцов. – Но школы будут функционировать в это время, и, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, можно привести их в школу – соблюдая все предписания Роспотребнадзора по гигиене и профилактике.

То есть, сами каникулы не продлятся три недели. Это просто временной период, в котором школам предложили организовать привычную каникулярную неделю. А остальные две недели отводятся под дистанционное обучение.

Чтобы предотвратить распространение болезни, весенние каникулы в этом году перенесли пораньше, а пока в школах вводится свободное посещение и дистанционная учеба.Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Кого переводят на дистанционное обучение?

На учебу по удаленке переводятся все школы, а также колледжи. Вузы сами принимают решение, переходить ли им на дистанционное обучение – и в тех регионах, где угроза коронавируса особенно актуальная, университеты уже переключились на такой формат.

- На сегодняшний день в российских школах уже имеются возможности по организации дистанционного обучения, - подчеркивает министр. – Мы создали рабочую группу для координации регионов, также работает центр методической поддержки для учителей и преподавателей. Есть и горячая линия методической поддержки по организации дистанционного обучения, где работают лучшие учителя, методисты и эксперты профильных институтов. Она работает круглосуточно, и обратиться за поддержкой могут не только директора и преподаватели, но и родители, и сами ученики. Также мы подготовим рекомендации по дистанционному обучению и доведем из до всех школ.

Телефоны горячей линии по дистанционному обучению:

8 800 200 91 85 – для директоров школ, учителей, родителей и учеников

8 495 984 89 19 – для региональных органов управления образованием

Министр просвещения Сергей КравцовФото: Михаил ФРОЛОВ

3. Как будет проходить учеба по "удаленке"?

На этот вопрос ответили представители разных регионов:

Липецк

- Дистанционная форма введена давно – учителя, дети и родители уже привыкли к тем же электронным журналам и дневникам, - рассказывает Ольга Уласевич, директор гимназии №12 Липецка. - Наши учителя не снимают собственные видеоуроки – мы берем те видео, что уже опубликованы на портале Российской электронной школы (РЭШ) и прошли верификацию. Поэтому при дистанционной форме ребёнок получает домашнее задание в электронном дневнике – посмотреть материал, который его учитель подобрал для него на портале РЭШ и выполнить по нему домашние задания. Также учитель дает канал обратной связи, например, чат или е-мейл, чтобы ребёнок мог задать вопросы, прислать выполненные задания и получить ответ. И детям, и учителям такой формат уже знаком и привычен. Кроме того, на портале гимназии и на страницах в соцсетях мы публикуем подборки интересных и полезных ресурсов для обучения.

Санкт-Петербург

- Наши школы перешли на свободное посещение и дистанционное обучение с 16 марта, причем, этот переход происходит в уведомительном порядке – родителям не надо приходить к директору, чтобы перевести ребёнка на такой формат, - рассказывает Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга. – Школы свободны в выборе методов и платформ дистанционного обучения – они сами выбирают, что и как использовать, и если они с чем-то работали раньше, им не надо переучиваться. Кроме того, дистанционное обучение – это не только онлайн-формат. Учителя дают детям задание, дети могут выполнять самостоятельные работы, а также заниматься исследовательскими и творческими проектами под руководством педагога.

Московская область

- Мы переходим на 100-процентное покрытие детей дистанционным обучением, для этого создан специальный портал, - говорит Дмитрий Белоусов, директор Балашихинского лицея. – Но тут есть и свои риски – как регулировать день ребёнка и его время перед компьютером. Если в обычном учебном дне у него шесть уроков, и каждый учитель будет давать онлайн-контент в том же объеме, это тоже будет неправильно. Поэтому за время каникул мы постараемся скоординировать действия учителей. А еще мы стараемся придумывать и другие виды активностей на этот период, помимо учебы – например, домашние флешмобы, чтобы дети могли продвигать наши педагогические цели в соответствии со своей культурой.

Москва

- Мы ежедневно проводим обучающие семинары и вебинары для директоров и педагогов. Они доступны не только москвичам, но и всем желающим, на портале "Школа большого города", - отмечает Татьяна Васильева, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы. – Также мы запустили портал, посвященный дистанционному обучению www.distance.mosedu.ru, где содержится перечень всех сервисов для дистанционного обучения, методики, инструкции по проведению вебинаров и ведению электронных журналов. Отдельно могу порекомендовать наш портал МосОбрТВ, где ведутся онлайн-трансляции живых уроков с нашими лучшими учителями, и где родители, дети и другие педагоги могут задавать ведущим вопросы.

Портал дистанционного образования

Канал МосОбрТВ

Глава Рособрнадзора Анзор МузаевФото: Иван МАКЕЕВ

4. Где взять материалы для дистанционной учебы?

Часть материалов уже готова – это те сами видео-уроки, онлайн-тесты и методические рекомендации, которые уже доступны на портале Российской электронной школы и других официальных интернет-ресурсах. Однако, в связи с такой серьезной ситуацией российские издательства открыли бесплатный доступ ко всем учебникам, пособиям и методическим материалам, которые включены в федеральный перечень учебников.

- Сегодня "Просвещение" и практически все другие издательства, выпускающие учебники, предоставляют бесплатный доступ к электронным учебникам на всё время каникул и свободного посещения в школах, - заявил Михаил Кожевников, президент группы компаний "Просвещение". – Весь контент, который прошел экспертизу и верификацию – учебники, методички, интерактивные семинары, всё то, что входит в федеральный перечень учебников, можно скачать бесплатно на сайтах "Просвещения" и других издательств.

Напомним, по действующим требованиям, электронные копии учебников ничуть не хуже привычных бумажных книг – содержание в их абсолютно то же самое. А кое-в чем они даже лучше, например, благодаря интерактивным заданиям и тестам.

5. Что будет с ЕГЭ, ВПР и школьными олимпиадами?

Финалы Всероссийской олимпиады школьников и других соревнований отложили до 12 мая. А там комиссии постараются как можно быстрее проверить результаты, чтобы выпускники успели воспользоваться льготами при поступлении.

- Приказ о переносе сроков досрочного этапа ЕГЭ уже отправлен в Минюст, и сегодня регионы его получат, - рассказал Анзор Музаев, ВрИО руководителя Рособрнадзора. – Участники досрочного этапа ЕГЭ смогут сдать экзамены в основные сроки. Их около 32 тысяч человек, а в основной период у нас свыше 700 тысяч участников, так что проблем с этим не возникнет – по сути, у нас прибавится по одному пункту проведения ЕГЭ в каждом регионе. Эти ребята будут сдавать ЕГЭ в резервные дни, и мы настроим комиссии на ускоренную проверку работ, чтобы все успели подать документы в вузы. Для детей, которые находятся на длительном стационарном лечении мы организуем пункты сдачи экзаменов прямо в больницах, как мы делали это в последние три года.

Про переносы основного этапа ЕГЭ чиновники пока молчат, чтобы не нагнетать обстановку, хотя сценарии обсуждаются самые разные, на все случаи развития событий. А вот с всероссийскими проверочными работами (ВПР) определенность уже есть:

- Задания для ВПР уже составлены, директора школ их получили, и смогут выдать учащимся в любое время до конца учебного года, - уточнил Анзор Музаев. – Поскольку в ВПР проверяется только та часть программы, которая уже пройдена учащимися, они не будут проверять те знания, которые школьники сейчас получают в дистанционном формате.

ГДЕ БУДУТ УЧИТЬСЯ ДЕТИ

Министерство просвещения составило список открытых ресурсов, уже доступных учителям и родителям, куда вошли более 15 платформ и онлайн-сервисов. Список будет дополняться.

«Российская электронная школа» Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс от лучших учителей страны. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам.

«Московская электронная школа». Это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Платформа МЭШ доступна для всех и уже получила высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов – всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено для использования в открытом доступе более 769 тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тысячи сценариев уроков, более 1 тысячи учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тысяч образовательных приложений.

«Яндекс.Учебник». Занятия по русскому языку и математике для младшей школы. Ресурс содержит более 35 000 заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурс уже используется в 26 регионах.

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задает школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. Онлайн-помощником воспользовались уже более 150 тысяч учителей.

«Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания и свои успехи. Платформой пользуются 220 тысяч учителей и 3,6 миллиона школьников.

Платформа новой школы, созданная Сбербанком. Позволяет сформировать персонифицированную образовательную траекторию в школе, создать для каждого ребёнка возможности для успешной учёбы.

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ предоставляется как на учебники, так и на специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету.

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система «Маркетплейс образотельных услуг». В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Скайенг», портал «Учи.ру», платформа «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. Система «Маркетплейс образотельных услуг» уже доступна в 13 регионах, ее активно используют Астраханская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Калининградская, Кемеровская области, Алтайский и Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли онлайн-школа Фоксфорд, видеопортал InternetUrok.ru, онлайн-школа английского языка Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1–11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте».

Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ для пользователей всей страны, предоставляя широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам.

На платформе для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» представлено более 72 школьных олимпиад.

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.

На профориентационном портале «Билет в будущее» собраны видеоуроки для средней и старшей школы, есть возможности тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования.

Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.