Вячеслав Фетисов: «Когда берешь в руки Кубок Стэнли, понимаешь его символизм. Он всегда находится в руках победителя»

Из-за коронавируса розыгрыш очередного сезона НХЛ приостановился. И в этом сезоне пока не ясно, когда будет разыгран Кубок Стэнли, ведь регулярный чемпионат так и не был доигран.

Одним из обладателей почетного трофея в нашей стране является прославленный Вячеслав Фетисов. Он трижды играл в финале Кубка Стэнли и две серии стали для него, тогда игрока «Детройт Ред Уингз», победной. Весной 1997 года он вошел в элитный клуб хоккеистов, которые выигрывали почетный трофей. А спустя год — повторил этот успех с детройтцами.

- Олимпийские игры - это игровая история. Ты понимаешь, что представляешь страну, историю своей страны, людей, которые эту историю писали. И на этом строится целая философия развития спорта во всех странах. Олимпийские игры, олимпийская деревня, в которой … побывать как спортсмену, тренеру, руководителю, это незабываемая вещь, ни с чем не сравнимая. Не случайно Олимпийские игры являются самым зрелищным мероприятием. Олимпийские игры для спортсмена - это мечта, - говорит Фетисов в интервью Радио «Комсомольская правда».

Говоря о ценности этого трофея, Вячеслав Александрович подчеркивает:

- Кубок Стэнли - это уникальный приз. Старейший. Когда его берешь в руки, то понимаешь, в чем символизм. Он - всегда находится в руках победителя. Можно выиграть золотую медаль, проплыв или пробежав стометровку, хотя готовишься к этому долго, а тут ты должен пройти серьезный марафон, в котором нет компромиссов. Мужики бьются в кровь, чтобы этот Кубок поднять над головой. Когда ты добираешься до финала, когда ты капитан своей команды, берешь Кубок в руки, это и гордость за всех, за тех, кто причастен к игре. И мужские качества здесь особым образом проявляются.

Кубок Стэнли — особый трофей в хоккейном мире. Поскольку после выигрыша победители получают немало возможностей — начиная от парада, заканчивая шансом привезти кубок к себе домой любому человеку из клуба:

- Каждый член команды, массажист, тренер, имеют возможность этот кубок привезти к себе домой. И поделиться этой радостью со своими родными, друзьями. Привезти его в социально значимые места - больницы, детские садики и так далее. По сути эти победы одинаковые, а по истории и традициям это разные вещи.

Парад в честь победы — тоже особенное событие для хоккеистов и болельщиков:

- Когда ты видишь двадцать тысяч радостных лиц на стадионе, понимаешь, что полтора миллиона болельщиков выходят на Парад Победы в Детройте, что является абсолютным рекордом, ты понимаешь, что ты сам добился успеха и принес огромную радость людям, которые будут помнить это всю свою жизнь. Это очень важный момент, связанный с историей Кубка Стэнли, который имеет свои традиции.

У этого трофея — свои традиции. И свободно прикоснуться к нему могут только те люди, которые выигрывали его. И в случае выхода в финал, отмечает Фетисов в интервью Радио «Комсомольская правда», нужно сделать все для победы:

- Ты имеешь право притронуться к Кубку Стэнли. Традиции уникальны. Ты не можешь трогать кубок до тех пор, пока ты активный спортсмен и его не выиграл. Ты принадлежишь к элитному клубу. Когда на кубке вписываются имена спортсменов разных стран, он становится международным. Люди это воспринимают как достижение. Выиграть Кубок Стэнли нереально сложно. Если есть возможность, ты попал в финал, ты должен сделать все, чтобы попытаться выиграть. Второй возможности может не быть.

Каждый из хоккеистов в НХЛ стремится к победе в Кубке Стэнли. И даже великий Александр Овечкин только недавно впервые в жизни выиграл его с «Вашингтон Кэпиталз»:

- Наглядна победа «Вашингтона», когда Овечкин подытожил все радости спортсменов всех поколений за сто с лишним лет, он просто не выпускал этот кубок из рук. Настолько это было ему важно. Он спал с ним, купался. И президент Америки за него болел. Много чего интересного с этим кубком, особенно когда он стал международным. Игроки ставят в приоритет победу в этом Кубке.

Вячеслав Фетисов выиграл Кубок Стэнли в 1997 и 1998 годах с "Детройтом" как игрок, а в 2000 - как тренер "Нью-Джерси Дэвилз".