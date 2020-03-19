Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало

- Ариадна Павловна, сегодня день рождения вашего сына, Егора Тимуровича Гайдара.

- Да, конечно. Я уже вся в настроении тревоги и печали.

- Я тоже не мог не вспомнить одного из героев семьи, которую я люблю с детства, с юности, потому что зачитывался книгами замечательного писателя Аркадия Гайдара, деда Егора. У меня такое ощущение, что чем дальше, тем меньше какой-то злобы по отношению к Гайдару, тем меньше его в негативном ключе вспоминают.

- С другой стороны, ведь его просто замолчали, его как будто не было, и о нем не говорят не только хорошее или плохое, а ничего. Не было такого.

- Но гайдаровские чтения проходят каждый год.

- Меня очень порадовала Лена, директор арзамасского музея. (Елена Бундакова, директор литературно-мемориального музея А.П.Гайдара в г. Арзамасе – А.Г.) Она говорит, что сейчас интерес к Егору возрос. Приходят в музей и сразу не идут к экспозиции Аркадия и Тимура, а идут прямо к Егору. (Тимур Гайдар – советский журналист и писатель, контр адмирал, сын Аркадия Гайдара и отец Егора Гайдара – А.Г.)

- От Егора какие экспонаты вы передали туда?

- Там, во-первых, книги его представлены, фотографии его за всю жизнь, какие-то рукописи. Вещей, по-моему, там нет никаких. К сожалению, я не была там, в музее, я уже не в состоянии была поехать, когда образовалась Егорушкина комната.

Ариадна Павловна Бажова-ГайдарФото: Александр ГАМОВ

- Поэтому сказать, что умалчивают… Все равно Егор Гайдар остался в истории, и останется как один из преобразователей новой России. Конечно, у всех есть недостатки, у всех есть и плюсы, и минусы. Я так думаю, что он так рано ушел, потому что у него болела душа за Россию.

- Нервы. Болело сердце, болели нервы. Работал он, трудился с большой перегрузкой.

- Я позвонил, чтобы вам сказать, что его помнят.

- Спасибо большое за память. Я надеюсь, что память будет сохраняться.

- Вы мне тоже позванивайте в любое время, Ариадна Павловна. Мало ли что…

- Спасибо. Может быть, захочется что-то опровергнуть.

- А про его, Егора, детей не будем говорить?

- Ну да, чего там детей вмешивать? Они сами о себе скажут… Маленький Тема, которому сейчас 8 лет, абсолютный Егор.

- Это внук?

- Это его внук, мой правнук. Замечательный мальчишка. А умница какой. И читает очень давно, и думает хорошо, и в технике разбирается. Это Петин сын.

- Да Петя сам - вылитый Гайдар.

- Да, похож.

- Спасибо за интервью, Ариадна Павловна! Не болейте!