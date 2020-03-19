Всевидящее Око: Тимур Батрутдинов раскрыл секрет происхождения коронавируса

Проблема распространения коронавируса заботит не только вирусологов, но и обывателей. Конечно, всем хочется как можно больше знать про неизвестную болячку, шагающую по планете.Вот и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов углубился в проблему настолько, что пришлось заниматься лингвистическим анализом. Он запостил в соцсетях картинку, на которой изображены масонские символы и написано, что если слово coronavirus прочитать справа налево, то получится якобы древнее заклинание, звучащее как surivan or oc «восход и глаз» — намек на символ масонской ложи Всевидящее око.

- До меня дошла вот такая штука в стиле Дэна Брауна (автора конспирологических бестселлеров — Авт.), - написал шоумен в инстаграме. - Лично сам проверил в гугл-транслейтере на многих языках. Скорей всего это совпадение. Или нет? Поискал эту новость в гугле но везде она идет с одинаковым текстом, поэтому нет контекста самого якобы древнего манускрипта. Может, кто-то в курсе? Непонятно почему именно хинди. Но перевод непреклонен. Surivan or oc - восход и глаз??

timurbatrutdinov До меня дошла вот такая штука в стиле Дэна Брауна.

Несмотря на то, что многие начали всерьез рассуждать на эту тему, Батрутдинов снабдил пост действенными методами борьбы с вирусом.

Вот памятка от Тимура.

- Воздержитесь от поездок заграницу .

- Если вы или ваши близкие вернулись недавно откуда либо (вирус уже на всей планете), останьтесь дома на 14 дней даже если у вас нет признаков заболевания, но во избежание распространения вируса .

- Если вы чувствуете себя плохо - вызовите скорую и постарайтесь минимально контактировать с другими людьми, особенно с пожилыми .

- В качестве профилактики постоянно мойте руки мылом и используйте санитайзер.

- Не целуйтесь при встрече и не пожимайте руки .

- Не трогайте лицо .

- Старайтесь не есть в общественных местах

- Избегайте большего скопления людей

- Не паникуйте! И не позволяйте паниковать своим близким!