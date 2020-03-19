Живущий в Китае ураинец рассказал, как страна победила коронавирус

За последние сутки в городе Ухань, откуда пошла новая зараза, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Украинец, который последние два года живет в Пекине, в наглядном ролике рассказал, как этой стране удалось справиться с эпидемией. И на первый взгляд, алгоритм действий довольно прост. Во-первых, жители страны два месяца почти не выходили на улицу. Работали только продуктовые магазины и аптеки.

Во-вторых, был организован тотальный контроль - температуру тела проверяли на каждом шагу.

В-третьих, строгий учет жителей, проживающих в своих кварталах. Чужих не запускали.

В-четвертых, абсолютно все китайцы на улице ходили в масках.

Парень признает, что вирус победить помогла исключительная самодисциплина китайцев. Чем пока не могут похвастать ни украинцы, ни россияне.