2020-03-19T13:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Живущий в Китае ураинец рассказал, как страна победила коронавирус

По его мнению, пандемия отступила из-за исключительной самодисциплины местных жителей
Александр КОЦ
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За последние сутки в городе Ухань, откуда пошла новая зараза, не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Украинец, который последние два года живет в Пекине, в наглядном ролике рассказал, как этой стране удалось справиться с эпидемией. И на первый взгляд, алгоритм действий довольно прост. Во-первых, жители страны два месяца почти не выходили на улицу. Работали только продуктовые магазины и аптеки.

Во-вторых, был организован тотальный контроль - температуру тела проверяли на каждом шагу.

В-третьих, строгий учет жителей, проживающих в своих кварталах. Чужих не запускали.

В-четвертых, абсолютно все китайцы на улице ходили в масках.

Парень признает, что вирус победить помогла исключительная самодисциплина китайцев. Чем пока не могут похвастать ни украинцы, ни россияне.

Живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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