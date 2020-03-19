2020-03-19T14:01:15+03:00
Спорт

Сколько потеряют футбольные чемпионаты из-за коронавирусного карантина

Больше всего денег не досчитаются в Английской Премьер-лиге
Сергей КИРИЛЛОВ
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Спортивная жизнь в Европе замерла и футбольная индустрия оказалась на краю пропасти.Спортивная жизнь в Европе замерла и футбольная индустрия оказалась на краю пропасти.Фото: REUTERS
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Спортивная жизнь в Европе замерла и футбольная индустрия оказалась на краю пропасти. Консалтинговая компания KPMG уже подсчитала, что остановка пяти самых богатых чемпионатов - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции — принесет убыток порядка 4 млрд евро.

Больше всего потеряет Английская Премьер-лига - до 1,35 млрд. евро, 800 млн из которых — это упущенные доходы от телетрансляций. Потери других лиг тоже значительные. Так испанская Премьера не дополучит 600 млн телевизионных денег, итальянская Серия А – 450 млн, Бундеслига — 400 миллионов, французская Лига 1 – 200 млн евро.

Это случится только в том случае, если чемпионаты в этом сезоне уже не возобновятся. Но после переноса Евро-2020 на год появилась возможность доиграть первенства в мае, июне или даже июле.

А сыграть осталось немало - около трети всех игр. К примеру, в Англии чемпионат прервали за 9 туров до финиша. А в Испании командам осталось провести и вовсе по 11 матчей. В один месяц это не уложить, даже если играть через два дня — на третий.

Кстати, президент испанской Примеры Хавьер Табас уже заявил, что все лиги Европы могут заиграть через два месяца, в середине мая. Хотя, конечно все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. А вот как будут проходить матчи — должны решать местные органы здравоохранения. Та же ситуация с Лигой чемпионов и Лигой Европы. По словам Табаса, все футбольные соревнования планируется возобновить одновременно...

«Расскажи богу о своих планах и он посмеется над тобой», - напоминают болельщики народную мудрость спортивному функционеру.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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