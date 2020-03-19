2020-03-19T14:29:35+03:00
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«Ответ коронавирусу»: Тимур Бекмамбетов снимет кино с использованием технологии дистанционного управления

Режиссёр готовит к премьере фильм о подвиге летчика Девятаева
Алина ЧЕРНОВА
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Режиссер Тимур Бекмамбетов применит сразу две новые технологии на съемках фильма «ФАУ. Побег из ада»Режиссер Тимур Бекмамбетов применит сразу две новые технологии на съемках фильма «ФАУ. Побег из ада»
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Режиссер Тимур Бекмамбетов применит сразу две новые технологии на съемках фильма «ФАУ. Побег из ада» – остросюжетной истории про побег Михаила Девятаева из концентрационного лагеря на угнанном у нацистов военном самолете. Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder. Также режиссер фильма будет руководить съемками дистанционно при помощи платформы совместной работы Microsoft Teams.

За уникальными съемками, которые пройдут в павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях. Сцена будет сниматься в ходе реального боевого сражения в виртуальном пространстве популярной онлайн-игры War Thunder – симулятора образцов боевой техники, в том числе и самолетов времен Второй Мировой войны. Во время съемок сцены актер Павел Прилучный («Мажор», «Союз спасения»), играющий в фильме главного героя – Михаила Девятаева, сразится в компьютерной игре вместе с реальными геймерами. Сценарий не прописан заранее: в виртуальном пространстве развернется реальный бой, в котором сразятся шесть советских и немецких истребителей. В съемках сцены вместе с Прилучным примут участие лучшие виртуальные пилоты War Thunder.

Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder.

Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder.

«Фау. Побег из ада» станет первым фильмом про войну для поколения GenZ. Мы хотим рассказать эту историю современными и технологичными визуальными средствами. Съемки в компьютерной игре добавят проекту зрелищности и обеспечат зрителю максимальное погружение в происходящее – опыт, который сегодня дают геймерам российские компьютерные игры с их высокой реалистичностью и вниманием к деталям», – говорит Бекмамбетов.

Режиссер и техническая команда будут управлять съемочным процессом дистанционно из Москвы с помощью платформы для совместной работы Microsoft Teams, в то время как актеры будут находиться в Санкт-Петербурге в павильоне киностудии «Ленфильм». Технологическое решение превратит планшет Бекмамбетова в режиссерский пульт и виртуальную рацию, которыми режиссер сможет пользоваться так же, как если бы он находился в павильоне.

За уникальными съемками, которые пройдут в павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

За уникальными съемками, которые пройдут в павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

Компании «Базелевс» и Microsoft тестируют новые технологии для дистанционного управления производством фильмов. Необходимость в новых решениях была продиктована плотным графиком режиссера, который в силу занятости не мог постоянно присутствовать на съемках в павильоне. Новая технология оказалась востребованной в текущей ситуации.

«Мы снимаем фильм про войну, а по новостям передают тоже практически военные сводки в связи с коронавирусом – с комендантским часом, перебоями с продуктами, паникой среди населения и т.д. Если в годы Великой Отечественной продолжали снимать кино, то и тем более сейчас нельзя поддаваться унынию. Мы ищем новые способы продолжать снимать кино. На помощь приходят новые технологии и креативный подход. Благодаря этому можно продолжать снимать и не подвергать рискам для здоровья съемочную группу», – комментирует Бекмамбетов.

«Фау. Побег из ада» станет первым фильмом про войну для поколения GenZ.

«Фау. Побег из ада» станет первым фильмом про войну для поколения GenZ.

«ФАУ. Побег из ада» выйдет в прокат в 2021 году сразу в двух форматах – горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.

«Выход фильма в двух версиях: традиционной в горизонтальном формате и экспериментальной в вертикальном – объединит вокруг экранизации этой истории возрастную и совсем юную аудиторию, обеспечив необходимую связь поколений и преемственность памяти об уроках войны», – рассказал Тимур Бекмамбетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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