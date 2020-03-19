«Ответ коронавирусу»: Тимур Бекмамбетов снимет кино с использованием технологии дистанционного управления

Режиссер Тимур Бекмамбетов применит сразу две новые технологии на съемках фильма «ФАУ. Побег из ада» – остросюжетной истории про побег Михаила Девятаева из концентрационного лагеря на угнанном у нацистов военном самолете. Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder. Также режиссер фильма будет руководить съемками дистанционно при помощи платформы совместной работы Microsoft Teams.

За уникальными съемками, которые пройдут в павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях. Сцена будет сниматься в ходе реального боевого сражения в виртуальном пространстве популярной онлайн-игры War Thunder – симулятора образцов боевой техники, в том числе и самолетов времен Второй Мировой войны. Во время съемок сцены актер Павел Прилучный («Мажор», «Союз спасения»), играющий в фильме главного героя – Михаила Девятаева, сразится в компьютерной игре вместе с реальными геймерами. Сценарий не прописан заранее: в виртуальном пространстве развернется реальный бой, в котором сразятся шесть советских и немецких истребителей. В съемках сцены вместе с Прилучным примут участие лучшие виртуальные пилоты War Thunder.

Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder.

«Фау. Побег из ада» станет первым фильмом про войну для поколения GenZ. Мы хотим рассказать эту историю современными и технологичными визуальными средствами. Съемки в компьютерной игре добавят проекту зрелищности и обеспечат зрителю максимальное погружение в происходящее – опыт, который сегодня дают геймерам российские компьютерные игры с их высокой реалистичностью и вниманием к деталям», – говорит Бекмамбетов.

Режиссер и техническая команда будут управлять съемочным процессом дистанционно из Москвы с помощью платформы для совместной работы Microsoft Teams, в то время как актеры будут находиться в Санкт-Петербурге в павильоне киностудии «Ленфильм». Технологическое решение превратит планшет Бекмамбетова в режиссерский пульт и виртуальную рацию, которыми режиссер сможет пользоваться так же, как если бы он находился в павильоне.

За уникальными съемками, которые пройдут в павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет проследить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

Компании «Базелевс» и Microsoft тестируют новые технологии для дистанционного управления производством фильмов. Необходимость в новых решениях была продиктована плотным графиком режиссера, который в силу занятости не мог постоянно присутствовать на съемках в павильоне. Новая технология оказалась востребованной в текущей ситуации.

«Мы снимаем фильм про войну, а по новостям передают тоже практически военные сводки в связи с коронавирусом – с комендантским часом, перебоями с продуктами, паникой среди населения и т.д. Если в годы Великой Отечественной продолжали снимать кино, то и тем более сейчас нельзя поддаваться унынию. Мы ищем новые способы продолжать снимать кино. На помощь приходят новые технологии и креативный подход. Благодаря этому можно продолжать снимать и не подвергать рискам для здоровья съемочную группу», – комментирует Бекмамбетов.

«Фау. Побег из ада» станет первым фильмом про войну для поколения GenZ.

«ФАУ. Побег из ада» выйдет в прокат в 2021 году сразу в двух форматах – горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах.

«Выход фильма в двух версиях: традиционной в горизонтальном формате и экспериментальной в вертикальном – объединит вокруг экранизации этой истории возрастную и совсем юную аудиторию, обеспечив необходимую связь поколений и преемственность памяти об уроках войны», – рассказал Тимур Бекмамбетов.