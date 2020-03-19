Спаси бабушку от коронавируса - закажи ей доставку продуктов и позвони по скайпу

Коронавирус не дремлет. Инфекция разлетается по всему миру и больше всех от нее страдают пожилые люди. Медики рекомендуют им оставаться дома, избегать торговых центров, банков, не ездить в транспорте. Ранее с таким обращением к жителям старше 60 лет выступил оперативный штаб по контролю за коронавирусом в Москве.

19 марта стало известно о первом скончавшемся в городе больном с опасной инфекцией - 79-летней женщине. Заражение у нее произошло на фоне сразу нескольких хронических болезней, среди которых были сахарный диабет, атеросклероз коронарных сосудов, проблемы с сердцем. По данным оперативного штаба, причиной смерти пожилой пациентки стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. «На момент смерти изменений в легких не было», - уточнил главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Чтобы обезопасить пожилых москвичей от коронавируса, в Департаменте социальной защиты населения столицы составили памятку для тех, кто помоложе и у кого есть родители, бабушки и дедушки, близкие и родные старше 60 лет. Советы выглядят так:

1. Услышав о пандемии, люди старшего поколения бегут в магазины, чтобы закупить продукты на случай тотального дефицита. Они делают это по старой памяти, вспоминая тяжелое прошлое. Многие пенсионеры недооценивают опасность заражения, придерживаются мнения «чему быть, того не миновать».

Не нужно говорить бабушке, что она находится в группе риска. Лучше объясните ей, что, отправляясь в магазин, она может причинить вред не только себе, но и окружающим.

2. Сегодня многое можно делать удаленно - заказывать родным продукты и товары с доставкой на дом, оплачивать ЖКХ и другие услуги онлайн. А еще можно обучить людей старшего поколения делать это самостоятельно. Если бабушка уже умеет пользоваться смартфоном или компьютером, подробно расскажите ей о сервисах доставки, помогите установить нужное приложение и объясните алгоритм действий. Большинство пожилых людей относятся к новым технологиям с опаской, поэтому будьте терпеливы и доброжелательны. Разделите уроки на несколько дней: начните с основных функций и в конце концов научите пользоваться браузером. Пожилые люди должны сначала укрепиться в доверии к виртуальному миру. А там и до онлайн-покупок постепенно дойдут.

3. Услышав новости по телевизору, пожилым людям хочется поделиться переживаниями. Звоните престарелым родственникам как можно чаще, делитесь актуальной и достоверной информацией, позвольте им выговориться, терпеливо выслушайте их мнение.

4. Обязательно научите бабушку пользоваться сервисами видеосвязи, внесите в список контактов всех ее родственников и друзей. Вместе позвоните близким, живущим в другом городе, расскажите, что даже для разговора с соседкой не стоит покидать квартиру. Умение пользоваться видеосвязью пригодится ей не только в ситуации карантина, но и в будущем, например, всегда быть в курсе, как поживают ее внуки.

5. Если пожилой человек сумеет подружиться с новыми технологиями, он обретет уверенность в себе, в своих силах и возможностях. Это даст ему чувство безопасности. Если использование современных гаджетов для человека все же затруднительно, возьмите оформление доставки продуктов на себя. Проявите заботу, оформите доставку и оплатите покупку самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

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