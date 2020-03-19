В МВД рассказали о трех страшилках о коронавирусе, которые гуляют по интернету

МВД России решило опровергнуть серию фейков, которые гуляют в социальных сетях и месседжерах.

- Участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сообщает МВД России.

Полицейские перечисли фейки, которые стали наиболее популярны за последние сутки.

СТРАШИЛКА №1

- В Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

СТРАШИЛКА №2

- В Липецкой области посредством месседжеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином.

СТРАШИЛКА №3

- Распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

- МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано. Призываем граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации, - заявили в МВД России. В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.