«Ждут зомби-апокалипсиса»: россияне сметают патроны с прилавков оружейных магазинов

Очереди теперь не только в продуктовых супермаркетах и сетях по продаже электроники. В столице выросли обороты оружейных магазинов. «Комсомолка» выясняла, действительно ли москвичи по примеру заокеанских граждан закупают патроны и оружие?

Мы позвонили в несколько крупных и мелких магазинов с вопросом о том, действительно ли повысился спрос?

- Да, покупают много патронов, - говорит продавец «ОхотАктив». - Почему, не знаю. То ли перед началом сезоном охоты, то ли перед зомби-апокалипсисом. Патроны скупают так, что даже уже не знаешь, шутка это или нет. Во вторник жуть что творилось. Хотя в среду уже не было такого ажиотажа. Но все же на моей памяти давно такого не было.

В оружейном магазине "AIR-GUN" заявили, что продажи увеличились в 3-4 раза.

- Начиная с понедельника люди просто выметают патроны не просто пачками, а коробками! - сообщили на другом конце провода. - Почти все вынесли, включая оружие. Сейчас новое завозим. Вчера была поставка. Потому что позавчера разобрали почти все. По Москве у нас продажи очень сильно повысились. Лучше заказать заранее. Ситуация меняется очень быстро, едва ли не за полчаса. При этом за последнюю неделю цены повысились где-то на 20%. Курс валюты и на наш товар влияет, потому что порох для патронов в том числе и иностранный используется.

- По закону покупка не должна превышать 1000 патронов. Как тогда закупают коробками?

- 1000 патронов - это единовременная покупка. То есть на один чек. Их может быть сколько угодно. И таких масса.

- Вы с чем это связываете?

- Это тоже самое, что с гречкой и сахаром. У людей психоз. Каждый сходит с ума по-своему. Наверное, считают, что у кого будут патроны и оружие, у того будет все остальное. Самая твердая валюта - табак, алкоголь и патроны. Люди, конечно, с сарказмом к этому всему относятся, но если что вдруг, у человека хотя бы будет запас патронов. Если есть оружие и патроны, добыть можно все остальное.

В оружейном "Омерта" последние два дня также возросли продажи, но цены там пока не поднимали.

- Вчера у нас все скупили, - отвечает продавец. - Через пару часов как раз поставка. Коробками у нас не берут, но повышенный спрос на пулевые и картечные патроны наблюдаем. Цены у нас самые низкие и на повышение мы не пойдем. А конкуренты врут, что подняли только на 20%. Они подняли на 100%!

- Как такое оживление объясняют сами клиенты?

- Со слов покупателей, кто-то берет на охоту, кто-то готовится отстреливать зомби.

- Они с улыбкой это говорят?

- В том то и дело, что нет. Люди взрослые, не похожие на фриков, но абсолютно на полном серьезе утверждают это. Настроение у народа такое. Смешно, когда слышишь от одного-двоих, а когда от двадцати-тридцати, это уже не смешно.

Патроны можно заказать и через интернет. Их привозят в пункты самовывоза, где при получении потребуется показать оружейную лицензию. Так, на горячей линии магазина «Мир охоты» также признали, что сейчас звонков очень много. Зато есть скидки. Посоветовали заранее делать заказ, так как желающих приобрести те или иные патроны очень много.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Боеприпасы лежат, есть не просят»

- Не вижу ничего плохого и страшного, - считает Игорь Шмелев, председатель правления Общественного движения «Право на оружие». - Есть такая поговорка: «В случае каких-то проблем покупаются сахар, спички, патроны». Патроны в отличие от продуктов не портятся. Лежат и лежат, есть не просят. Патронами закупаются не преступники, а законопослушные граждане. Это не противоречит действующему законодательству. По последним данным, в России примерно 3,9 миллиона человек, владеющих оружием. Это примерно 3% населения. От того, что они купят дополнительные 3-4 пачки патронов, никакой угрозы обществу и государству не будет.

По словам эксперта, купить оружие и боеприпасы могут только граждане, имеющие специальное разрешение на покупку и ношение. По закону такой человек их приобретает только для личного пользования, без права продажи.

- Получение лицензии на приобретение оружия довольно тягомотный и долгий процесс, - добавляет Шмелев. - Даже тем, у кого оружие уже есть, нужен примерно месяц. А неофитам это куда сложнее и дольше. Также требуется медосвидетельсвование. Поэтому должен пройти минимум месяц, пока граждане запустят процесс покупки нового оружия. Если и будет небольшой всплеск, то чаще всего среди людей, уже имеющих оружие. Но все эти покупки приносят пользу в виде налогов.