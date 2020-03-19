Хроники звёздного карантина: Сати Казанова рассталась с мужем, Топурия шьёт маски за 1500 рублей, а жена Цекало запасается вином

Даже те, кто в последнее время не ездил за границу и не должен отбывать «домашний арест», теперь вынуждены жить по новым правилам. Кинотеатры, театры и музеи закрыты, школы ушли на каникулы, концерты отменены, а количество заражённых неуклонно растёт. Поэтому многие знаменитости, которые и без того не ходили в офис с 9 до 18, решили осесть дома, подальше от китайской заразы. «Комсомолка» посмотрела, чем звёзды развлекается на карантине.

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия, которая к тому же является владелицей собственного бренда модной одежды, вслед за мировыми дизайнерами освоила производство масок.

- Ребят, маски в Москве сейчас купить невозможно, поэтому мы сделали свои. Это не медицинские маски, но они тоже защищают, - разрекламировала певица модный аксессуар по цене 1500 рублей за штуку. К слову, у именитых российских дизайнеров такие вещицы стоят и по 5000 (тогда как на Али Экспресс похожую тряпицу можно взять за 100 целковых).

_ketione_ Кети Топурия освоила производство масок.

Между тем, Александр Цекало с молодой женой-художницей Дариной Эрвин нашли свой способ борьбы со скукой и заразой. Пара сейчас живет в Америке, и во время очередного похода в супермаркет супруги набрали в тележку 11 бутылок вина - почти ящик!

- К карантину готовы, - заявила красотка-Дарина, опубликовав алко-отчёт.

Александр Цекало и Дарина Эрвин нашли свой способ борьбы со скукой и заразой.Фото: Instagram.com

Генеральный продюсер «Матч ТВ» и ведущая радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки на вынужденной самоизоляции, наоборот, решила больше времени уделять ЗОЖ. Ведь пара недель карантина может перечеркнуть долгие месяцы тренировок в зале.

- Поджариваем в тостере кусочки хлеба, и пока они жарятся, готовим скрамбл (яичница-болтунья. - Ред.), - поделилась любимым рецептом Канделаки. - Полминуты обжариваем яйца, постоянно помешивая лопаткой, солим. Готовый скрамбл выкладываем на тосты. Делаем салат: помидор нарезаем кубиками, листья шпината рвём, добавляем сыр и все перемешиваем. Вуаля!

Как подсчитала Тина, ингредиенты ее правильного завтрака из-за минимальных порций (12 граммов сыра, 5 - оливкового масла, одно яйцо и т.п.) обошлись всего в 32 рубля.

tina_kandelaki Тина Канделаки на вынужденной самоизоляции больше времени уделяет ЗОЖ.

А вот для экс-«фабрикантки» Сати Казановой коронавирус стал причиной разлуки с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо. Месяц назад фотограф улетел в родную Италию по работе, а теперь из-за строгого карантина не может даже выйти из дома. В Россию, закрывшую границу с несколькими странами, он сможет вернуться уже, скорее всего, только в мае...

- Сейчас мы не можем встретиться ни на какой территории мира и чувствуем себя как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами, - призналась Казанова. - Все это напоминает военное время, и вроде нет стрельбы, но в сердцах много страха и даже паники. Я молюсь, чтобы все это поскорее закончилось...