Минтранс России готовит «цифровой спецназ»

Обучаются специалисты транспортной отрасли в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Этот Центр был специально создан для подготовки управленцев и команд, которые будут способствовать развитию цифровой экономики и цифровой трансформации госуправления в разных областях экономики.

Минтранс России первым из ведомств занялся подготовкой «цифрового спецназа», о необходимости создания которого 12 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам главы правительства, страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для чего в органах власти нужен «цифровой спецназ». То есть, «люди с особыми навыками и особым опытом, способные на федеральном уровне внедрять новые методы и формы работы, на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны».

Программу обучения РАНХиГС разработала совместно с Минтрансом России и ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). А ее участниками стали управленцы из Минтранса России, РЖД, «ЗащитаИнфоТранс», Автодора, Государственной транспортной лизинговой компании, Росавтодора, Росавиации, РОСДОРНИИ, Росморречфлота, Ространснадзора.

- Так как речь идет о реальных проектах по цифровизации российской транспортной отрасли, нам важно дать участникам программы возможность максимально их проработать вместе с экспертами и выйти на защиту с проектным продуктом самого высокого качества и с высоким трансформационным потенциалом, который можно представить высшему руководству страны и затем реализовать, - прокомментировала директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Ксения Ткачева.

Это проекты цифровизации документооборота в сфере пассажирских и грузовых перевозок, роботизации внутренних процессов железнодорожных перевозок, развития интеллектуальных транспортных систем, разработки мобильных приложений для учета и анализа ДТП, создания единой открытой цифровой среды взаимодействия участников дорожной отрасли России и другие.

По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антона Замкова, транспорт уже сделал «цифру» ближе для многих россиян. Это и единые электронные билеты, и приложения для заказа доставки грузов, и онлайн регистрация на рейсы с оформлением самых различных услуг. Антон Замков отметил, что участники Ассоциации ЦТЛ разрабатывают цифровую платформу транспортного комплекса, суперсервис по безбумажным перевозкам пассажиров и грузов, реализуют разные пилотные проекты, например, эксперимент по внедрению электронных путевых листов и электронной транспортной накладной, а также применение авиадронов в Арктике.

- Реализация национальных проектов в области цифровой трансформации транспорта должна опираться на наше готовое конкурентное преимущество – на созданные и успешно функционирующие государственные и корпоративные цифровые платформы с федеральным охватом, - отметил заместитель министра транспорта России, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Алексей Семенов.