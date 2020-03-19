2020-03-19T17:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Шереметьево из-за коронавируса с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С»

Все рейсы переведут в терминалы «D» и «F»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F».Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Столичный аэропорт «Шереметьево», куда даже в разгар эпидемии коронавируса в Китае, прилетали самолета из Поднебесной, с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С» на прилет и вылет. Теперь пассажиры будут прилетать только в терминалы «D» и «F». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе «Шереметьево».Шереметьево из-за коронавируса с 20 марта закрывает два терминала «Е» и «С»

Персонал получил маски

- В «Шереметьево» с 20 марта мы закрываем терминалы «E» и «С» на прилет и на вылет и все международные рейсы переводим в терминалы «D» и «F». Весь персонал оснащен медицинскими масками, это обязательное требование носить на рабочих местах. В терминалах провели проверку вентиляции и кондиционирования, - рассказал Дмитрий Кайгородов, заместитель директора по управлению аэровокзальными комплексами «Шереметьево».

Также Дмитрий Кайгородов напомнил, что с первого дня, когда стало известно о коронавирусе, все рейсы из неблагополучных по эпидемии стран были переведены в терминал «F». В настоящее время во всех терминалах аэропорта осуществляется дистанционное измерение температуры, проводятся дополнительные работы по обработке поверхностей, установлены средства для обработки рук.

Анкета и самоизоляция

В «Шереметьево» уже больше месяца пассажиров из карантинных стран встречают врачи из городской клинической больницы №67, Департамента здравоохранения города Москвы. Работают добровольно по шесть часов, врачей обеспечивают питанием, у них «боевой» комплект спецодежды и респираторы.

- Мы с коллегами из других больниц уже более месяца проводим контрольные мероприятия по пассажирам, которые въезжают в Россию из карантинных стран. После того, как пассажир проходит в терминал «F» аэропорта «Шереметьево», заполняет анкету, где указывает полностью свои паспортные данные, телефон и адрес, где он будет проживать в Москве ближайшие 15 дней. Мы проверяем место посадочное из билета и уведомляем пассажира, что он должен самоизолироваться, выдаем памятку. Собранные анкеты отправляются в Центр экстренной медицинской помощи, где анализируются, систематизируются и передаются врачам первичного звена для контроля, - рассказал Константин Покровский, руководитель центра хирургии ГКБ №67 им. Ворохобова.

Как выявляют заболевших коронавирусом

В «Шереметьево» сразу стали на борьбу с допуском больных в пределы города. Сотрудники Роспотребнадзора стали измерять температуру пассажиров еще в самолетах.

- Двойной контроль температурного режима: первое измерение делают на борту самолета при помощи дистанционного тепловизора, второе измерение – в терминалах при помощи четырех стационарных тепловизоров, которые охватывают всех людей, прибывших в терминал «F», - рассказал Сергей Калинин, и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по МО на транспорте в аэропорту Шереметьево.

Что с транзитными пассажирами

- Поток пассажиров, которые прилетают транзитом из «Шереметьево», уходят через отдельный выход и в ближайшие часы покидают пределы города Москвы. Провести контроль за этими пассажирами Департамент здравоохранения Москвы, к сожалению, не может. За ними продолжит наблюдение в тех регионах, где они проживают, - рассказали в «Шереметьево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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