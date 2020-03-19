Коронавирус обернулся амнистией для трудовых мигрантов

МВД России заявило о беспрецедентных мерах и глобальных послаблениях миграционного законодательства, которые стали возможны с "учетом ситуации, связанную с распространением коронавирусной инфекции"

Во-первых, c 19 марта 2020 года все иностранные граждане смогут продлить срок временного пребывания на территории России, даже если они этого не делали очень давно...

Для этого им надо просто обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.

- Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен. А всем гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории России, в том числе в случае, если он уже истек, - заявили в МВД России.

Во-вторых, с и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Раньше для этого многим украинцам необходимо было выезжать за пределы России, а при въезде оформлять документы заново. Теперь никуда выезжать не нужно. Да и не возможно фактически стало.

И в-третьих - иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа.

Кроме того в ведомстве заявили о возобновлении приема заявлений о выдаче разрешений "на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории России".

Кому-то ведь нужно обслуживать тех, кто решился на самоизоляцию.