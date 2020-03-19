Виртуальные прогулки по метро и панорама с 89 этажа: каким будет онлайн-карантин в Москве

Многие предприятия ушли на «удаленку» из-за угрозы распространения коронавируса, школьников также отправили по домам. Закрылись музеи, театры, но появились новые онлайн-проекты, чтобы самоизоляция дома была веселее.

Покажут закрытые объекты метро

В столичном метро не звучит музыка, отменили экскурсии. Но запустили новый онлайн-проект «Из метро».

- Побывать на экскурсии в Музее метро, на станциях и в депо теперь можно, не выходя из дома. И не нужно покупать билеты. Достаточно включить бесплатную прямую трансляцию, - рассказали в Московском метро.

Что покажут? Ежедневно будут проводиться трансляции с экскурсий по Музею метро, по депо и закрытой станции «Деловой центр», будут проводиться лекции. А еще обещают показать закрытые объекты метро изнутри: тоннели, подстанции, крыши вестибюлей. Фактически можно посмотреть на подземку глазами работников метро.

- Ранее из соображений безопасности доступ на экскурсии «Метротура» был разрешен только с 12 лет, а теперь, в онлайн-режиме, таких ограничений не будет – достаточно лишь дать ребенку телефон с включенной трансляцией, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Где смотреть: на странице Центра профориентации в https://www.instagram.com/profmetro/.

Когда: ежедневно запланировано по пять эфиров из разных точек метро.

Онлайн-беседы из Музея Москвы

Лекторий Музея Москвы предлагает поговорить о городе в новых условиях.

- Мы запускаем онлайн-беседе на тему «Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?». Каждую неделю специалисты из разных областей (экономика, социология, история) будут выходить в прямой эфир, чтобы обсудить эпидемии, крупные пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации, - рассказали в пресс-службе Музей Москвы.

Первая онлайн-беседа пройдет 19 марта в 19.00. В эфир к москвичам выйдут фольклорист Александра Архипова и москвовед Павел Гнилорыбов. Они расскажут, как жители больших городов вели себя в чрезвычайных ситуациях в разные времена, и какую роль играют в этих процессах городские СМИ и блогеры. Вторая беседа запланирована на 24 марта в 19.00 – поговорить можно будет с экспертом по Big Data Алексеем Новиковым и экономистом Еленой Коротковой, а 26 марта в 19.00 - третья беседа с культурологами Виталием Куренным и Оксаной Мороз.

Где смотреть: онлайн-трансляция через сервис Zoom. Нужна регистрация https://muzey-moskvy.timepad.ru/event/1287304/.

Когда: с 19 марта, по вторникам и четвергам, в 19.00.

Онлайн-трансляция с высоты 89 этажа

Смотровая площадка Panorama360 ввела ограничения на посещение до 10 апреля – приостановлена продажа билетов, но подняться на высоту 89 этажа все же можно – на этой же площадке открыт ресторан «360».

- Сейчас полюбоваться видами Москвы могут посетители ресторана и все желающие через онлайн-трансляцию, которая будет вестись круглосуточно, - рассказали в пресс-службе «Panorama360».

Где смотреть: https://pnr360.ru/online/

Когда: круглосуточно.

Виртуальные прогулки и лекции

В электронной библиотеке «Электронекрасовка» можно послушать лекции про архитектуру, кино, историю, музыку и полистать редкие оцифрованные издания. Что интересного? Можно узнать о театральной жизни Москвы, популярной музыке 20-х годов. А еще совершить виртуальную прогулку «С гидом по уходящей Москве», посмотреть проект «Авангард на Шаболовке», послушать постановку о парижском путешествии художника Александра Родченко.

А еще посетите раздел «Лекторий», где собраны записи лекций «Чувство города», «Настоящая музыка» и истории видеоигр.

Где смотреть: http://electro.nekrasovka.ru/

Когда: круглосуточно.

Говорим о русской литературе

Онлайн-трансляции мероприятий, посвященных русской философии и литературе, можно посмотреть на сайте Дома А.Ф. Лосева. А также лекции, презентации книг, семинары по русской философии и литературе.

Где смотреть: http://domloseva.ru./resources/videokanal

Когда: круглосуточно.

Лекции о Екатерине II

Музей-заповедник «Царицыно» открыл доступ к многочасовому круглому столу «Музей и кино», к курсу лекций «Екатерина II: остроумная история». К тому же у музея есть сторителлинг-проект «Старожилы. Частная история «Царицына». Это документальный сериал о людях, которые жили в Царицыне 50 и более лет назад.

На сайте музея можно увидеть фотоколлекции Царицыно, посмотреть Детский музей, познакомиться с коллекцией наивного искусства, увидеть коллекцию живописи и полистать «Царицынскую энциклопедию».

Где смотреть: http://tsaritsyno-museum.ru/

Когда: круглосуточно.

Сходить в виртуальные музеи Москвы:

- государственный музей В.В. Маяковского. Например, посмотреть выставку «Людмила Маяковская. Сто мужчин и одна женщина»,

- Музей-панорама «Бородинская битва». Например, посмотреть проект «Понятный музей» и совершить виртуальный тур по музею,

- Московский музей космонавтики, где посмотреть виртуальную выставку «Юрий Гагарин: первый рейс в космос»,

- Дом-музей Марины Цветаевой подготовил выставку «Петербург Марины Цветаевой»,

- экспозиции столичных музеев представлены и в проекте «Музейная Москва онлайн», где представлены 148 виртуальных выставок и 40 тысяч экспонатов.