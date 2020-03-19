2020-03-19T19:54:59+03:00
Звезды

"У нас в семье родился ребенок": Елена Ваенга сделала интригующее заявление

Звезда шансона объявила о важном событии в блоге
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Ваенга сделала интригующее заявлениеЕлена Ваенга сделала интригующее заявлениеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Елена Ваенга - мастер конспирации. Когда певица носила под сердцем своего сына Ивана, об этом не догадывались даже коллеги звезды шансона по шоу-бизнесу. Лишь недавно артистка начала публиковать в блоге фотографии наследника. И вот на днях она сделала по-настоящему шокирующее признание.

В семье Елены Ваенги случилось счастливое событие. О нем артистка объявила лично, разместив эмоциональное сообщение. "Ура! В нашей семье прибавление. Ура!", - сделала интригующее заявление звезда.

Она опубликовала фото аиста, который в клюве несет младенца. Никаких других подробностей артистка не привела, поэтому поклонники сидят и гадают, кто именно стал мамой - певица или кто-то из ее родственников.

Ваенга решила сохранять интригу до конца. Вскоре она оставила еще сообщение: "Я написала: у нас прибавление в семье. У нас не два человека в семье, и женщин у нас не одна я. Конечно, бабушка Надя и Ирина Васильевна не родили детей. Да, у нас в семье родился ребенок. Мамочка, когда посчитает нужным рассказать, что это она, сделает это сама!".

vaengaofficialvaengaofficial
Урааааааааааааааааааааааааааа
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Стоит отметить, что минувшим летом ходили слухи, что Ваенга ждет второго ребенка. На данный момент у Елены подрастает сын Иван, ему в этом году исполнится восемь лет.

Певица раньше нечасто баловала поклонников снимками мальчика в соцсетях. Сейчас артистка с удовольствием делится снимками ребенка. Иван занимается музыкой, чему звездная мама очень рада. Ребенок играет на фортепиано.

Звезда шансона родила сына 10 августа 2012 года от музыканта Романа Садырбаева. В 2016 году влюбленные поженились в Санкт-Петербурге. Позже Елена призналась, что свадьбу они сыграли исключительно ради ее бабушки. В день бракосочетания женщине исполнилось 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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