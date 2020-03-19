"У нас в семье родился ребенок": Елена Ваенга сделала интригующее заявление

Елена Ваенга - мастер конспирации. Когда певица носила под сердцем своего сына Ивана, об этом не догадывались даже коллеги звезды шансона по шоу-бизнесу. Лишь недавно артистка начала публиковать в блоге фотографии наследника. И вот на днях она сделала по-настоящему шокирующее признание.

В семье Елены Ваенги случилось счастливое событие. О нем артистка объявила лично, разместив эмоциональное сообщение. "Ура! В нашей семье прибавление. Ура!", - сделала интригующее заявление звезда.

Она опубликовала фото аиста, который в клюве несет младенца. Никаких других подробностей артистка не привела, поэтому поклонники сидят и гадают, кто именно стал мамой - певица или кто-то из ее родственников.

Ваенга решила сохранять интригу до конца. Вскоре она оставила еще сообщение: "Я написала: у нас прибавление в семье. У нас не два человека в семье, и женщин у нас не одна я. Конечно, бабушка Надя и Ирина Васильевна не родили детей. Да, у нас в семье родился ребенок. Мамочка, когда посчитает нужным рассказать, что это она, сделает это сама!".

vaengaofficial Урааааааааааааааааааааааааааа

Стоит отметить, что минувшим летом ходили слухи, что Ваенга ждет второго ребенка. На данный момент у Елены подрастает сын Иван, ему в этом году исполнится восемь лет.

Певица раньше нечасто баловала поклонников снимками мальчика в соцсетях. Сейчас артистка с удовольствием делится снимками ребенка. Иван занимается музыкой, чему звездная мама очень рада. Ребенок играет на фортепиано.

Звезда шансона родила сына 10 августа 2012 года от музыканта Романа Садырбаева. В 2016 году влюбленные поженились в Санкт-Петербурге. Позже Елена призналась, что свадьбу они сыграли исключительно ради ее бабушки. В день бракосочетания женщине исполнилось 90 лет.