2020-03-19T19:37:17+03:00
Происшествия

Опера ФСИН России поймали в Москве бывшего члена совета директоров ПАО "Транснефть"

Гендиректор ОАО "Евразийский" пять лет снимал в Москве жилье по чужому паспорту
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Теперь Яшечкина ждет колония. Фото Антон Кавашкин/ТАССТеперь Яшечкина ждет колония. Фото Антон Кавашкин/ТАСС
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Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве задержали бывшего члена совета директоров ПАО "Транснефть", совладельца и гендиректора ОАО "Евразийский" (дочерняя структура "Внешэкономбанка") Сергея Яшечкина, который последние 5 лет находился федеральном розыске. Одна из видео камер столицы засекла на Западе столицы мужчину, который оказался внешне схожим с находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным. Когда его остановили оперативники, он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова.

- По причине сходства с фотоизображением разыскиваемого, мужчина был доставлен в отдел полиции, где в ходе проверки по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является Сергеем Яшечкиным, - сообщили во ФСИН России.

По данным ведомства в 2015 году Яшечкин был заочно осужден на 4 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество в особо крупном размере и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Он получал крупные денежные средства за обещание продажи акций, которые впоследствии не продавал, а деньги присваивал себе. Сумма ущерба составила тогда более 68 миллионов рублей.

В следствии отметили, что преступления, совершенные Сергеем Яшечкиным, были связаны в том числе и с хищением средств, выделенных на строительство объектов для Олимпийских игр в Сочи.

Теперь Яшечкина ждет колония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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