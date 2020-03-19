2020-03-19T20:06:27+03:00
Досуг

«Комсомольская правда» и рок-музыканты против разобщения!

Сайт kp.ru и Радио «КП» проводят девятичасовой музыкальный марафон «РОК против коронавируса!» [онлайн-трансляция 21 марта с 13:00 мск]
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Вместе мы все переживем!Вместе мы все переживем!
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Рок без границ, когда мы заперты на замок, это то, что нужно! Музыка, хорошее настроение и «Комсомольская правда» побеждают любые страхи. Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

В субботу, 21 марта, для вас без остановки в течение 9 часов с 13:00 до 22:00 в столичном клубе «Мумий Тролль бар» будут играть рок-группы – «Воскресение», «Casual», «Конец Фильма», «Билет на Луну», «LASCALA», «Керамика», «Ромарио» и другие.

Все выступления можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 97,2 FM (Москва), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.

Кроме любимой музыки, мы услышим слова ободрения и полезные советы от блогеров, стендаперов, актеров и психологов. Споем, посмеемся и поддержим друг друга в не самое простое время.

А еще в студию радиостанции «КП» можно позвонить и поделиться тем, как ваш город и лично каждый из вас переживает карантин. Слова поддержки прозвучат на всю страну, и они сейчас так нужны многим!

Вместе мы все переживем! Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!

Слушайте и смотрите наши трансляции, пойте, будьте здоровы и ничего не бойтесь!

Телефон прямого эфира — 8-800-2009702

Viber и Whatsap _ +7-967-2009702 (для сообщений)

ИСТОЧНИК KP.RU

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